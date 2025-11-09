براساس اعلام سامانه پایش کیفی هوای کشور ، هوای ۱۷ شهر خوزستان در وضعیت ناسالم قرار دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ این روزها، آسمان خوزستان نه آبی است و نه مه‌آلود؛ بلکه خاکستریِ غلیظی است که با عددها سخن می‌گوید. شاخص کیفیت هوا در اهواز به ۱۹۹ رسید؛ یعنی فقط یک قدم تا مرز «بسیار ناسالم». شهرهای اطراف هم در وضعیت قرمز یا نارنجی‌اند؛ از آغاجری تا شوشتر، از ماهشهر تا هویزه. این یعنی نه فقط بیماران، بلکه همه ما باید نفس‌کشیدن را با احتیاط تمرین کنیم. در چنین صبحی، نفس‌کشیدن دیگر یک عادت نیست؛ یک مبارزه است.

بر اساس اعلام مرکز پایش کیفی هوای کشور، شاخص کیفی هوا منتهی به ساعت ۰۸:۰۰ صبح امروز در شهرهای آغاجری ۱۵۹، اندیمشک ۱۵۸، اهواز ۱۹۹، خرمشهر ۱۸۱، دشت آزادگان ۱۹۳، شادگان ۱۵۳، شوشتر ۱۸۷، کارون ۱۸۰، ماهشهر ۱۶۳، ملاثانی ۱۶۳ و هویزه ۱۷۶ میکروگرم بر متر مکعب رسیده و این شهرها در وضعیت «قرمز» یعنی «ناسالم» قرار دارند.

شاخص آلودگی هوا در شهرهای اندیکا ۱۰۳، باغ‌ملک ۱۴۶، بهبهان ۱۵۰، دزفول ۱۴۹، لالی ۱۲۸ و هفتکل ۱۴۱ میکروگرم بر متر مکعب بوده که همگی در محدوده «نارنجی» و ناسالم برای گروه‌های حساس قرار دارند و در این شرایط، توصیه می‌شود افراد دارای بیماری‌های قلبی یا ریوی، سالمندان و کودکان از انجام فعالیت‌های سنگین یا طولانی‌مدت در فضای باز خودداری کنند.

در مقابل، وضعیت هوا در شهرهای آبادان، ایذه، دهدز، رامهرمز، شوش، مسجدسلیمان و هندیجان قابل قبول ارزیابی شده است.

شاخص کیفیت هوا (AQI) به پنج دسته اصلی تقسیم‌بندی می‌شود، بر اساس این تقسیم‌بندی از صفر تا ۵۰ هوا پاک، از ۵۱ تا ۱۰۰ هوا قابل قبول، از ۱۰۱ تا ۱۵۰ هوا ناسالم برای گروه‌های حساس، از ۱۵۱ تا ۲۰۰ هوای ناسالم برای همه گروه‌ها، از ۲۰۱ تا ۳۰۰ هوا بسیار ناسالم و از ۳۰۱ تا ۵۰۰ شرایط کیفی هوا خطرناک است.