سرمربی سابق لیورپول در آستانه دیدار حساس این تیم با منچسترسیتی پیام ویژه‌ای برای پپ گواردیولا داشت.

باشگاه خبرنگاران جوان - در حساس‌ترین و جذاب‌ترین بازی هفته یازدهم رقابت‌های لیگ برتر انگلیس امشب (یکشنبه، ۱۸ آبان) دو تیم لیورپول و منچسترسیتی در ورزشگاه اتحاد شهر منچستر به مصاف هم خواهند رفت. این بازی حساس لحظه‌ای ویژه در مسیر حرفه‌ای پپ گواردیولا، سرمربی منچسترسیتی خواهد بود؛ جایی که او هزارمین بازی‌اش در دنیای مربیگری را تجربه خواهد کرد.

یورگن کلوپ، دوست دیرینه و یکی از مهم‌ترین رقبای پپ گواردیولا به این دستاورد بزرگ واکنش نشان داد و پیام تبریکی برای او نوشت البته به شیوه‌ای طنزآمیز. کلوپ در ویدیویی که برای گواردیولا فرستاد، گفت: «پپ، دوست عزیزم، به باشگاه هزارتایی‌ها خوش آمدی! باورم نمی‌شود که با رسیدن به این عدد شگفت‌انگیز، این قدر جوان به نظر می‌رسی. شاید لازم نباشد بگویم که من ۸۱ بازی زودتر از تو به این عدد رسیدم البته این تنها باری است که از تو پیشی گرفته‌ام.»

او اضافه کرد: «همیشه دیدار‌های ما برایم سخت‌ترین و لذت‌بخش‌ترین بودند، چون تو منبع الهام واقعی هستی و شیوه تو در فهم فوتبال بی‌نظیر است. حالا تو به یک باشگاه افسانه‌ای جدید پیوسته‌ای… به امید دیدارت، موفق باشی دوست من!»

روابط بین گواردیولا و کلوپ یکی از محترمانه‌ترین رقابت‌ها در فوتبال مدرن است؛ آنها پیروزی‌ها را در مسابقات مختلف با یکدیگر مبادله کرده‌اند و احترام متقابلشان فراتر از مرز‌های زمین فوتبال ادامه دارد.

برچسب ها: لیگ برتر انگلیس ، لیورپول ، منچسترسیتی
