باشگاه خبرنگاران جوان - برنامه تلویزیونی «نصرالله» از شبکه چهار سیما با رویکردی تحلیلی و مستندسازانه، به بررسی ابعاد مختلف جریان مقاومت در جهان اسلام می‌پردازد.

این برنامه که تاکنون بیش از ۱۵۵ قسمت از آن پخش شده، شنبه تا دوشنبه و چهارشنبه‌ها از ساعت ۲۱:۳۰ تا ۲۳ به‌صورت زنده روی آنتن می‌رود و حتی در روزهای بحران و جنگ نیز پخش آن بدون وقفه ادامه داشته است.

تهیه کنندگی «نصرالله» را محمدعلی شجاعی‌فرد و اجرای برنامه را عطاءالله بیگدلی و ابوذر یاسری عهده‌دار هستند.

محمدعلی شجاعی فرد تهیه کننده «نصرالله» گفت: این برنامه قالبی مجله‌ای دارد و محور اصلی آن مفهوم «مقاومت» است؛ مقاومتی که در این برنامه نه صرفاً به‌عنوان پدیده‌ای نظامی، بلکه به‌مثابه جریانی فرهنگی، اجتماعی و فکری مورد واکاوی قرار می‌گیرد.

وی تاکید کرد: این برنامه تلاش می‌کند با بهره‌گیری از گفت‌وگوهای تخصصی، گزارش‌های میدانی و مرورهای تاریخی، تصویری جامع و تحلیلی از جریان مقاومت و بازیگران آن در جوامع اسلامی ارائه دهد.

شجاعی فرد خاطرنشان کرد: از اهداف اصلی «نصرالله» می‌توان به تبیین جریان مقاومت در کشورهای اسلامی، معرفی نقش و جایگاه بازیگران مختلف آن، تقویت وحدت فرهنگی و سیاسی در میان جوامع اسلامی و برجسته‌سازی ابعاد فرهنگی و اجتماعی این جریان اشاره کرد. در کنار این اهداف، برنامه در برخی بخش‌ها به طرح دیدگاه‌های منتقد جریان مقاومت نیز می‌پردازد تا نگاهی تحلیلی‌تر و چندجانبه‌تر به موضوع ارائه دهد.

تهیه کننده «نصرالله» ادامه داد: در بخش‌های مختلف این برنامه، چهره‌های شاخص فکری و سیاسی از جمله علی‌محمد نائینی، علیرضا زاکانی، سیدمحمود نبویان، آیت‌الله تحریری، محمدحسین رجبی دوانی، شهریار زرشناس، روح‌الله متفکرآزاد، مرتضی گودرزی دیباج، فهیمه فرهمندپور، سیدهادی سیدافقهی، سیداحمد عبودتیان، هانی ایرانمنش، محمدرضا مجیدی و علی باقری‌کنی حضور یافته‌اند و هر یک از منظر تخصصی خود به تبیین ابعاد مختلف مقاومت پرداخته‌اند.

به گفته وی گزارش‌های میدانی «نصرالله» نیز به سراغ جوامع مختلف اسلامی رفته و ابعاد فرهنگی، اجتماعی و زیستی مردم آن مناطق را روایت می‌کند؛ جوامعی که مقاومت بخشی از هویت جمعی و فرهنگی‌شان شده است. در این گزارش‌ها از هنر، ادبیات، آیین‌ها و سبک زندگی مردم سخن گفته می‌شود تا پیوند میان فرهنگ و مقاومت به تصویر کشیده شود.

شجاعی فرد تصریح کرد: انتخاب نام «نصرالله» نیز واجد معانی نمادین و فرهنگی است. از نظر لغوی، «نصرالله» به معنای «یاری خدا» و «پیروزی الهی» است؛ مفهومی که با امید، پایداری و ایمان پیوند می‌خورد. از منظر اجتماعی و سیاسی نیز این نام یادآور گفتمان مقاومت در جهان اسلام است و بار معنایی ویژه‌ای برای مخاطبان دارد.

این برنامه در کنار رویکرد فرهنگی و تاریخی خود، نقشی مهم در بازنمایی تحولات منطقه و ارائه تحلیل صحیح از رخدادهای جهان اسلام ایفا می‌کند.

وی گفت: در شرایطی که روایت‌های رسانه‌ای جهانی اغلب از زاویه قدرت‌های مسلط شکل می‌گیرد، حضور برنامه‌هایی چون «نصرالله» در رسانه ملی، فرصتی برای تبیین مستقل واقعیت‌ها و بازسازی درک عمومی از تحولات منطقه است.

کارشناسان رسانه بر این باورند «نصرالله» با ایجاد پیوند میان تحلیل‌های میدانی، تاریخی و فرهنگی، توانسته گفتمان مقاومت را برای مخاطب ایرانی و اسلامی ملموس‌تر کند و به ارتقای سواد رسانه‌ای جامعه در مواجهه با اخبار و رویدادهای منطقه‌ای کمک کند.

این رویکرد، رسانه ملی را به مرجعی برای دریافت تحلیل‌های مستند و اصیل از تحولات پیرامونی جهان اسلام تبدیل کرده است.

به‌طور کلی، «نصرالله» در مسیر تبیین گفتمان مقاومت و ارائه تصویری دقیق از پویایی‌های فرهنگی و سیاسی جهان اسلام، جایگاه ویژه‌ای در میان برنامه‌های تحلیلی رسانه ملی یافته و توانسته مخاطبان متنوعی از اقشار گوناگون جامعه را با خود همراه کند.

