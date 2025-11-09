صدای زندگی در کوچه های قدیمی بشرویه + فیلم

\n\u0628\u0627\u0634\u06af\u0627\u0647 \u062e\u0628\u0631\u0646\u06af\u0627\u0631\u0627\u0646 \u062c\u0648\u0627\u0646 - \u0627\u06af\u0631\u0686\u0647 \u0642\u062f\u0645\u062a \u0628\u0627\u0641\u062a \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e\u06cc \u0628\u0634\u0631\u0648\u06cc\u0647\u060c \u062f\u0631 \u062e\u0631\u0627\u0633\u0627\u0646 \u062c\u0646\u0648\u0628\u06cc \u0628\u0647 \u0639\u0645\u0642 \u062a\u0627\u0631\u06cc\u062e \u067e\u06cc\u0648\u0646\u062f\u0647 \u062e\u0648\u0631\u062f\u0647\u061b \u0627\u0645\u0631\u0648\u0632 \u0647\u0645 \u0686\u0631\u0627\u063a \u0632\u0646\u062f\u06af\u06cc \u062f\u0631 \u0622\u0646\u062c\u0627 \u0631\u0648\u0634\u0646 \u0634\u062f\u0647 \u0648 \u0645\u0639\u0645\u0627\u0631\u06cc \u0628\u0627\u062f\u06af\u06cc\u0631\u0647\u0627\u06cc\u0634 \u0647\u0648\u0627\u06cc \u062e\u0646\u06a9 \u0631\u0627 \u0645\u0647\u0645\u0627\u0646 \u062e\u0627\u0646\u0647\u200c\u0647\u0627\u06cc \u0633\u0646\u062a\u06cc \u0645\u06cc\u200c\u06a9\u0646\u062f.\n\u00a0\n