باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

صدای زندگی در کوچه های قدیمی بشرویه + فیلم

در بافت تاریخی بشرویه بیش از ۱۶۰ خانه تاریخی وجود دارد که در اکثر آنها هنوز زندگی جریان دارد.

باشگاه خبرنگاران جوان - اگرچه قدمت بافت تاریخی بشرویه، در خراسان جنوبی به عمق تاریخ پیونده خورده؛ امروز هم چراغ زندگی در آنجا روشن شده و معماری بادگیرهایش هوای خنک را مهمان خانه‌های سنتی می‌کند.

 

مطالب مرتبط
صدای زندگی در کوچه های قدیمی بشرویه + فیلم
young journalists club

کشت گلخانه‌ای راهکاری برای بی‌آبی + فیلم

صدای زندگی در کوچه های قدیمی بشرویه + فیلم
young journalists club

شگفتی طبیعت در دل کویر + فیلم

صدای زندگی در کوچه های قدیمی بشرویه + فیلم
young journalists club

خودنمایی معنویت و معماری در مساجد درمیان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم
۳۸۷۵

سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم
۱۷۲۳

پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
بسکتبال بازی کردن جولانی با فرماندهان آمریکایی + فیلم
۱۴۰۰

بسکتبال بازی کردن جولانی با فرماندهان آمریکایی + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
ماجرای فوتبال بازی کردن شهیدان طهرانی مقدم و حاجی زاده با چینی‌ها + فیلم
۸۹۴

ماجرای فوتبال بازی کردن شهیدان طهرانی مقدم و حاجی زاده با چینی‌ها + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
روایت دردناک شاهدان عینی از بمباران مردم به دست شاه + فیلم
۸۱۳

روایت دردناک شاهدان عینی از بمباران مردم به دست شاه + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.