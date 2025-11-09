خبری عکس باشگاه خبرنگاران جوان

آیین تجلیل از عوامل مجموعه نمایشی «پسران هور»

عکاس الهام رضایی
تاریخ انتشار ۱۸ آبان ۱۴۰۴ ۰۹:۴۵
آیین تجلیل از عوامل مجموعه نمایشی «پسران هور» شامگاه شنبه ۱۷ آبان ماه ۱۴۰۴ با حضور عوامل رئیس رسانه ملی، مدیران سازمان و مجموعه نمایشی سریال برگزار شد.

۱۸ / ۰۸ / ۱۴۰۴ - ۰۹:۴۵
/
برچسب ها: سریال ، تجلیل
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۱
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
سریال بسیار خوبی بود و بعد مدتها حال دلمون از دیدن چنین سریال هایی که یاد یاران سفر کرده مجاهد فی سبیل الله مدافع وطن و مردم رو زنده کرد اونهم به زیبایی بی اغراق و کلیشه و شعار زده گی، خوب کرد.
از همه عوامل سازنده سپاسگزاریم
لطفا راحع به شهدای دیگه مثل سید نور و رفیق همراه ش در نفوذ به مقر دشمن، فیلم کوتاه هم که شده تهیه کنید بلکه به اندازه سر سوزنی ادای دین به این نور چشمی عزیز این ملت باشه.
۰
۰
پاسخ دادن