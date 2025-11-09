هیئت کمک‌رسانی سازمان ملل متحد برای عراق (یونامی) خواستار «آگاهی و مسئولیت‌پذیری» در انتخابات پارلمانی این کشور شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - هیئت کمک‌رسانی سازمان ملل متحد برای عراق (یونامی) روز شنبه خواستار «آگاهی و مسئولیت‌پذیری» در انتخابات پارلمانی این کشور که قرار است در ۱۱ نوامبر برگزار شود، شد.

این مطلب در بیانیه‌ای از سوی محمد الحسن، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد و رئیس یونامی، پس از بازدید او از مقر کمیسیون عالی مستقل انتخابات (IHEC) در بغداد، به همراه عبدالطیف رشید، رئیس جمهور عراق منتشر شد.

در این بیانیه آمده است که هیئت سازمان ملل متحد با عمر احمد محمد، رئیس کمیسیون عالی مستقل انتخابات و اعضای هیئت مدیره کمیسیون برای بررسی مقدمات انتخابات دیدار کرد.

الحسن با ابراز اطمینان از کار کمیسیون و اعضای آن، خواستار «بالاترین درجه صداقت و استقلال برای حفظ امنیت، منافع و آینده عراق» شد. او ابراز امیدواری کرد که «مردم عراق با صداقت کامل در این انتخابات، حق قانونی خود را به طور گسترده اعمال کنند.»

الحسن از عراقی‌ها خواست تا «با آگاهی و مسئولیت‌پذیری به طور مؤثر در روند انتخابات شرکت کنند و از آنها بخواهند که نامزد‌های خوبی را انتخاب کنند - کسانی که قادر به خدمت به عراق هستند.»

الحسن گفت: «امید ما این است که این کشور عزیز و گرانبها با گام‌های ثابت و متعادل به سمت ثبات و رفاه بیشتر پیش برود.»

او تأکید کرد که «عراق شایسته و نیازمند رهبرانی است که بتوانند آرمان‌های مشروع مردم عراق را به واقعیت ملموس، به دور از فرقه‌گرایی، جانبداری، جناح‌گرایی و شعار‌های دروغین تبدیل کنند.»

عراق اوایل روز شنبه، یک روز قبل از رفتن رأی‌دهندگان به پای صندوق‌های رأی برای انتخابات پارلمانی، وارد دوره سکوت انتخاباتی شد، در حالی که محمد شیاع السودانی، نخست‌وزیر از شهروندان خواست تا به طور گسترده در انتخابات روز یکشنبه شرکت کنند.

به گزارش خبرگزاری عراق (INA)، خاموشی از ساعت ۷ صبح به وقت محلی (۰۴۰۰ به وقت گرینویچ) آغاز شد و طی آن، نهاد‌ها و احزاب سیاسی تا زمان بسته شدن حوزه‌های رأی‌گیری از تبلیغ کمپین‌ها یا نامزد‌های خود منع شده‌اند.

جمانه الغلائی، سخنگوی کمیسیون عالی مستقل انتخابات به آناتولی گفت که این کمیسیون «کاملاً آماده برگزاری رأی‌گیری ویژه در ۹ نوامبر و رأی‌گیری عمومی در ۱۱ نوامبر است.»

این رأی‌گیری ویژه شامل پرسنل امنیتی، اعضای ارتش، کادر پزشکی و زندانیانی می‌شود که نمی‌توانند در انتخابات عمومی شرکت کنند.

در مجموع ۷۷۶۸ نامزد، شامل ۵۵۲۰ مرد و ۲۲۴۸ زن برای ۳۲۹ کرسی در شورای نمایندگان که رئیس جمهور را انتخاب و به دولت رأی اعتماد می‌دهد، رقابت می‌کنند. طبق اعلام کمیسیون، تقریباً ۲۱ میلیون عراقی واجد شرایط رأی دادن هستند.

پارلمان فعلی که در ۹ ژانویه ۲۰۲۲ انتخاب شد، برای یک دوره چهار ساله که در ۸ ژانویه ۲۰۲۶ به پایان می‌رسد، خدمت می‌کند. انتخابات قانونگذاری باید حداقل ۴۵ روز قبل از پایان دوره پارلمان برگزار شود.

احزاب و بلوک‌های شیعه اکثریت مجلس قانونگذاری را در اختیار دارند. قدرت در عراق به طور سنتی بین جوامع اصلی تقسیم می‌شود: ریاست جمهوری به کردها، نخست وزیری به شیعیان و ریاست پارلمان به سنی‌ها می‌رسد.

منبع: آناتولی

