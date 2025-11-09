باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا خدابنده - مریم امیدی دبیر قرآن و عترت دانشگاه‌های علوم پزشکی کلان منطقه ۷ کشور گفت: هر ساله ١٨ تا ٢۴ آبان ماه به عنوان هفته قرآن و عترت دانشگاه‌ها نامیده شده و امسال این هفته با شعار "قرآن کتاب پایداری و پیروزی" گرامی داشته می‌شود.



وی افزود: برنامه‌های این هفته با هدف ترویج و نهاد نهادینه سازی باور و رفتار قرآنی در میان جامعه دانشگاهی، شناسایی و جذب استعداد‌های قرآنی و پرورش و شکوفا نمودن آنها، مشارکت اساتید دانشجویان و کارکنان در فعالیت‌های قرآنی و ایجاد نشاط و امید آفرینی قرآن در فضای کلاسی خوابگاهی و اداری است.



امیدی با اشاره به اهم فعالیت برنامه ریزی شده برای این هفته گفت: تقدیر از فعالان قرآنی و برترین‌ها، برپایی نمایشگاه، محافل انس با قرآن کریم، ارائه خدمات پزشکی بهداشتی و مشاوره‌ای در مناطق کم برخوردار، دیدار با ائمه جمعه، برگزاری جشنواره خانواده بهشتی و فضاسازی و تبلیغات محیطی و مجازی در کلیه واحد‌های تابعه دانشگاه از برنامه‌های این هفته است.

وی ادامه داد: نکوداشت هفته قرآن و عترت در دانشگاه‌های شهرکرد، اصفهان، یزد و کاشان بر اساس برنامه ارسالی مرکز قرآن وزارت بهداشت اجرا می‌شود.

امیدی اظهار داشت: همچنین محافل تلاوت قرآن کریم، پویش قرائت دعای فرج، محافل انس در خوابگاه‌ها، برگزاری نشست و کارگاه پیرامون سبک زندگی قرآنی، چالش مسابقه تاثیر گذارترین آیه قرآن در زندگی شما، غباروبی و آماده سازی قفسه‌ها و مساجد دانشگاه‌ها و برگزاری ویژه برنامه دوشنبه‌های قرآنی در دانشگاه‌های کلان منطقه ۷ کشور به مناسبت نکوهشت هفته قرآن و عترت از برنامه‌های این هفته است.