وزارت بازرگانی چین اعلام کرد ممنوعیت صادرات برخی کالاهای دومنظوره به ایالات متحده را متوقف کرده است.
این اقدام که صادرات گالیم، ژرمانیوم، آنتیموان و مواد فوق سخت به آمریکا را ممنوع میکرد، در دسامبر سال گذشته اجرایی شده بود.
پیش از این، چین در پی دیدار روسای جمهور آمریکا و چین، دونالد ترامپ و شی جین پینگ، که تنشهای تجاری بین دو کشور را کاهش داد، کنترلهای صادراتی بر برخی انواع خاکهای نادر را تسهیل کرده بود.
اسکات بِسِنت، وزیر خزانهداری آمریکا نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور و چین کار آمادهسازی یک توافق تجاری را به پایان رساندهاند و انتظار میرود این توافق هفته آینده امضا شود.
منبع: رویترز