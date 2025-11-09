چین محدودیت‌های صادراتی بر برخی کالا‌های دوکاربرد به آمریکا را لغو کرد

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - وزارت بازرگانی چین اعلام کرد ممنوعیت صادرات برخی کالا‌های دومنظوره به ایالات متحده را متوقف کرده است.

این اقدام که صادرات گالیم، ژرمانیوم، آنتیموان و مواد فوق سخت به آمریکا را ممنوع می‌کرد، در دسامبر سال گذشته اجرایی شده بود.

پیش از این، چین در پی دیدار روسای جمهور آمریکا و چین، دونالد ترامپ و شی جین پینگ، که تنش‌های تجاری بین دو کشور را کاهش داد، کنترل‌های صادراتی بر برخی انواع خاک‌های نادر را تسهیل کرده بود.

اسکات بِسِنت، وزیر خزانه‌داری آمریکا نیز روز پنجشنبه اعلام کرد که این کشور و چین کار آماده‌سازی یک توافق تجاری را به پایان رسانده‌اند و انتظار می‌رود این توافق هفته آینده امضا شود.

منبع: رویترز

چین و آمریکا ، روابط تجاری
توافق تجاری آمریکا و چین نهایی شد؛ احتمالا هفته آینده امضا شود
ترامپ دیدار با شی جین پینگ را «موفقیت بزرگ» خواند
آمریکا و چین به اجماع اولیه در مورد توافق تجاری دست یافتند
