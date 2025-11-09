باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - در حالی که خیابان‌های شهر تهران هر روز شاهد فعالیت هزاران پاکبان است و سعی در پاکیزه نگه داشت پایتخت می‌کنند، این نیرو‌های زحمتکش از وضعیت کاری و معیشتی خود گلایه‌های جدی دارند، آنان می‌گویند در شرایطی سخت و با کمترین امکانات، بار سنگین حفظ بهداشت و زیبایی شهر را بر دوش می‌کشند، اما از کمترین امکانات هم برخوردار نیستند.

پاکبان‌ها، که بخش مهمی از چرخ خدمات شهری را در تهران به حرکت درمی‌آورند، در مناطق مختلف تهران با مشکلات مشابهی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند؛ از نبود تجهیزات ایمنی و لباس مناسب گرفته تا کم کردن حقوق توسط پیمانکار و بی‌ثباتی در قرارداد‌های کاری، بسیاری از آنان می‌گویند کمتر دیده می‌شوند و حمایت کافی از طرف پیمانکاران و حتی خود شهرداری دریافت نمی‌کنند.

یکی از پاکبانان مناطق مرکزی تهران با گلایه از وضعیت پرداخت دستمزد‌ها به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: حقوق ما توسط پیمانکار کم می‌شود و هیچ کس هم در سازمان پسماند شهرداری تهران پاسخگو نیست.

پاکبان دیگری که در یکی از بزرگراه‌های تهران فعالیت می‌کند گفت: هیچ تجهیزات ایمنی نداریم و هر لحظه جانمان در خطر است.

عدم نظارت سازمان پسماند شهرداری تهران بر عملکرد پیمانکاران باعث شده کارگران در معرض خطرات جانی قرار بگیرند.

بامداد جمعه ۹ آبان در پی برخورد خودرو پرشیا با خودروی حامل کارگران سازمان پسماند شهرداری تهران متاسفانه ۴ پاکبان شهرداری تهران جان خود را از دست دادند و ۸ نفر هم مصدوم شدند.

در خودرو حامل پاکبانان ۱۲ نفر سوار شده بودند که این موضوع خلاف قانون است، پاکبانان مناطق دیگر تهران هم می‌گویند این نحوه جا به جایی پاکبانان در نقاط مختلف تهران انجام می‌شود.

پس از این حادثه ضرورت توجه به ایمنی پاکبان‌ها بیشتر نمایان شد و رضا کاظمیان معاون امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: پس از حادثه برای پاکبانان مقرر شد برای نظافت بزرگراه‌ها شب‌ها ماشین‌های مکانیزه کار کنند و پاکبانان دیگر شب فعالیت نکنند و از ساعت ۷ صبح کار خود را آغاز کنند.

پاکبانان خواستار توجه جدی‌تر مدیران شهری به شرایط کاری خود هستند و این مشکلات خدمات پاکیزگی شهر تهران را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد.