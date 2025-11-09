حادثه فوت چهار پاکبان شهرداری تهرانی بار دیگر ضعف نظارت و نبود استاندارد ایمنی در محیط کار نیرو‌های خدمات شهری را نمایان کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حسین قربانی - در حالی که خیابان‌های شهر تهران هر روز شاهد فعالیت هزاران پاکبان است و سعی در پاکیزه نگه داشت پایتخت می‌کنند، این نیرو‌های زحمتکش از وضعیت کاری و معیشتی خود گلایه‌های جدی دارند، آنان می‌گویند در شرایطی سخت و با کمترین امکانات، بار سنگین حفظ بهداشت و زیبایی شهر را بر دوش می‌کشند، اما از کمترین امکانات هم برخوردار نیستند.

پاکبان‌ها، که بخش مهمی از چرخ خدمات شهری را در تهران به حرکت درمی‌آورند، در مناطق مختلف تهران با مشکلات مشابهی دست‌و‌پنجه نرم می‌کنند؛ از نبود تجهیزات ایمنی و لباس مناسب گرفته تا کم کردن حقوق توسط پیمانکار و بی‌ثباتی در قرارداد‌های کاری، بسیاری از آنان می‌گویند کمتر دیده می‌شوند و حمایت کافی از طرف پیمانکاران و حتی خود شهرداری دریافت نمی‌کنند.

یکی از پاکبانان مناطق مرکزی تهران با گلایه از وضعیت پرداخت دستمزد‌ها به خبرنگار باشگاه خبرنگاران جوان می‌گوید: حقوق ما توسط پیمانکار کم می‌شود و هیچ کس هم در سازمان پسماند شهرداری تهران پاسخگو نیست.

پاکبان دیگری که در یکی از بزرگراه‌های تهران فعالیت می‌کند گفت: هیچ تجهیزات ایمنی نداریم و هر لحظه جانمان در خطر است.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

عدم نظارت سازمان پسماند شهرداری تهران بر عملکرد پیمانکاران باعث شده کارگران در معرض خطرات جانی قرار بگیرند.

 بامداد جمعه ۹ آبان در پی برخورد خودرو پرشیا با خودروی حامل کارگران سازمان پسماند شهرداری تهران متاسفانه ۴ پاکبان شهرداری تهران جان خود را از دست دادند و ۸ نفر هم مصدوم شدند.

در خودرو حامل پاکبانان ۱۲ نفر سوار شده بودند که این موضوع خلاف قانون است، پاکبانان مناطق دیگر تهران هم می‌گویند این نحوه جا به جایی پاکبانان در نقاط مختلف تهران انجام می‌شود.

پس از این حادثه ضرورت توجه به ایمنی پاکبان‌ها بیشتر نمایان شد و رضا کاظمیان معاون امور مناطق سازمان مدیریت پسماند شهرداری تهران گفت: پس از حادثه برای پاکبانان مقرر شد برای نظافت بزرگراه‌ها شب‌ها ماشین‌های مکانیزه کار کنند و پاکبانان دیگر شب فعالیت نکنند و از ساعت ۷ صبح کار خود را آغاز کنند.

پاکبانان خواستار توجه جدی‌تر مدیران شهری به شرایط کاری خود هستند و این مشکلات خدمات پاکیزگی شهر تهران را هم تحت تأثیر قرار خواهد داد.

برچسب ها: پاکبان ، تهران
خبرهای مرتبط
تغییر ساعت نظافت پیاده‌رو‌ها و انهار در پایتخت
رصد عملکرد پاکبانان پایتخت هوشمند می‌شود
قصور شهرداری و پیمانکار در تصادف خودروی پاکبانان و جان باختن ۴ تن
چمران: چند دقیقه‌ای مصوبه برای حریم صادر کرده‌اند؛ وقتی قانون وجود دارد اجرای مصوبه معنایی ندارد
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
فروشندگان آنلاین مراقب باشید؛ مجرمان با پرداخت جعلی کالا می‌برند
قوه قضاییه: اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده، صحت ندارد
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
آخرین اخبار
پدافند غیرعامل باید به یک فرهنگ عمومی و الزام قانونی تبدیل شود
ثبت‌نام بیش از ۲۲۸ هزار مددجوی بهزیستی در نهضت ملی مسکن
قوه قضاییه: اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده، صحت ندارد
فروشندگان آنلاین مراقب باشید؛ مجرمان با پرداخت جعلی کالا می‌برند
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
تحقق کامل منابع و پیشرفت دو پروژه مهم خدماتی در منطقه ۱۰
کشف ۱۳۰ میلیارد تومان لوازم یدکی قاچاق در جنوب تهران
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار؛ از ارتقای کیفی تا تغییر فضای بصری غرف
استفاده از ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی و بانکی ممکن است
زاکانی: در موضوع حریم اقدامات استانداری غیرقانونی است
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
دیپلماسی قضایی پل ارتقای جایگاه حقوقی ایران در جهان
مجسمه والرین نماد قدرت و استقامت ملت ایران است
خواسته خانواده‌های شهدای اقتدار؛ دفاع از آرمان‌های شهدا است
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
تغییر ساعت نظافت پیاده‌رو‌ها و انهار در پایتخت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
متقاضیان انتخابات شورای شهر تهران به صورت فردی و فهرستی رقابت می‌کنند
زیر فشار کار و بی‌توجهی؛ واقعیت وضعیت پاکبان‌های تهران از زبان خودشان
علل ماندگاری پرونده‌ها احصا و رفع شود
معاون اول قوه قضاییه: هیچ نهادی حق سرپیچی از اجرای قانون الزام را ندارد
چمران: با منطق و تفاهم مسائل حریم و آب تهران را پیش می‌بریم
رئیس سازمان ثبت: ۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شده‌اند
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است