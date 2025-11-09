باشگاه خبرنگاران جوان - حجت الاسلام حجت سالاری، مدیر کل تبلیغات اسلامی استان خراسان جنوبی، با اشاره به اینکه در این رویداد نخبگان رسانهای نوجوان ایران و دیگر کشورها در زمینه «روایت میدان» آموزش دیده و با هم رقابت خواهند کرد، گفت: نخستین دوره این رویداد بینالمللی به مدت ۳ روز و با موضوع استکبارستیزی در شهرستان طبس برگزار خواهد شد و علاوه بر نخبگان رسانهای نوجوان کشور، حدود ۵۰ نفر از نوجوانان رسانهای از ۱۰ کشور دنیا از جمله هند، لبنان، سوریه، عراق، کنیا، ساحل عاج، افغانستان و پاکستان نیز در آن حضور خواهند داشت.
وی با اشاره به واقعه صحرای طبس و شکست خفتبار متجاوزان آمریکایی در عملیات «پنجه عقاب»، این واقعه را مبنای انتخاب طبس به عنوان میزبان نخستین دوره از رویداد بینالمللی نوجوان سفیر دانست و تاکید کرد: در اجرای این رویداد مسئولان اجرایی استان، مخصوصا استاندار محترم نهایت همکاری را داشته و قرار است این رویداد از ۲۰ تا ۲۳ آبان ماه در شهرستان طبس برگزار شود.
در همین حال حجتالاسلام محمد قناعت، معاون فرهنگی تبلیغات اسلامی استان خراسان جنوبی با تشریح جزئیات این رویداد بینالمللی گفت: با برنامهریزیهای انجام شده، ۳۰۰ نفر از نوجوانان سراسر کشور که در زمینه رسانه و تولید محتوا فعالیت دارند به علاوه حدود ۵۰ نفر از نوجوانان رسانهای ۱۰ کشور آسیایی و آفریقایی در این رویداد حضور خواهند داشت.
وی با اشاره به محل اسکان شرکتکنندگان و برگزاری رویداد توضیح داد: آستان مبارک حضرت حسین بن موسی الکاظم (ع) شهرستان طبس محل اسکان شرکتکنندگان و همچنین برگزاری کارگاهها و کلاسهای آموزشی خواهد بود.
قناعت با بیان اینکه پس از مراسم افتتاحیه، نخستین روز از این رویداد به برگزاری کلاسهای آموزشی خواهد گذشت، تاکید کرد: توانمندسازی شرکتکنندگان مهمترین هدف روز نخست رویداد است و بر این اساس کلاسها و کارگاههای آموزش روایت در فضای مجازی، مهارتهای تدوین، هوش مصنوعی و سناریو نویسی برگزار خواهد شد.
وی با اشاره به اینکه شرکتکنندگان در این رویداد با توجه به استان و کشور خود به گروههای ۵ تا ۷ نفره تقسیم خواهند شد، توضیح داد: روز دوم با عنوان روایت میدان خواهد بود. بر این اساس شرکتکنندگان به مسجد شکر که در محل واقعه طوفان شن در طبس احداث شده، حضور پیدا خواهند کرد و در آنجا همه اتفاقاتی که در آن روزهای تاریخی رخ داده بود، برایشان توضیح داده میشود. پس از آن شرکتکنندگان راهی معادن مهم شهر طبس که پایتخت معدن کشور لقب گرفته، خواهند شد تا به روایت پیشرفت بپردازند. آنها پس از بازگشت به محل اسکان خود، این فرصت را دارند که از محتواهای میدانی خود، تولیدات رسانهای تصویری ساخته و برای شرکت در مرحله نهایی رویداد، ارائه دهند.
حجتالاسلام قناعت گفت: سومین و آخرین روز از این رویداد به داوری آثار تولید شده و برگزاری مراسم اختتامیه خواهد گذشت. در نهایت نیز از بین گروههای شرکتکنندگان، ۱۰ گروه برتر معرفی و از آنها تجلیل خواهد شد. همچنین قرار است محتواهای برتر در شبکههای اجتماعی بینالمللی از جمله شبکه اجتماعی ایکس، به زبانهای مختلف بارگذاری و در اختیار مخاطبان سراسر دنیا قرار بگیرند.
به گفته دبیر اجرایی این رویداد بینالمللی، همزمان با این اتفاق، خلاصهای از کتاب ۱۱ جلدی اسناد لانه جاسوسی با عنوان «لانه جاسوسان» نیز در اختیار شرکتکنندگان قرار خواهد گرفت و آنها در مسابقهای که در اینباره برگزار میشود شرکت کرده و به نفرات برتر جوایزی اهدا خواهد شد.