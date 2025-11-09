باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - حوالی پاییز که می‌شود مهربانی طبیعت محصولی منحصر‌به‌فرد را به کشاورزان شهرستان خوسف هدیه می‌دهد.

بومیان را آن را مَلّه می‌نامند؛ محصولی که فقط در این نقطه از ایران تولید می‌شود.

اسداللهی کارشناس زراعت جهاد کشاورزی شهرستان خوسف گفت: پنبه مله پنبه مخصوص شرایط آب و هوایی شهرستان خوسف است و در برابر بیماری‌ها و آفات مقاوم است.

میراث و محصولی که ریشه ۵۰۰ ساله در آب و خاک این منطقه دارد.

خبیری مدیر جهاد کشاورزی شهرستان خوسف گفت: ارزش اقتصادی پنبه مله ۲.۵ برابر پنبه سفید است.

سطح زیر کشت پنبه مله در شهرستان خوسف ۱۵ هکتار است، اما در این شهرستان فقط به کشت و کار بسنده نشده است؛ حالا هر خانه کارگاهی تولیدی شده است.

صالحی مدیر میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی شهرستان خوسف گفت: در مرداد سال ۹۸ خوسف به عنوان شهر ملی مله بافی ثبت شده است.

طبیعت، خلاقیت و هنر مثلثی از زنجیره تولید را شکل داده است و مله‌ها هنوز هم ارزش افزوده دارند.

تولید منسوجات کاملاً طبیعی که سلیقه مشتریان داخلی و حتی خارجی را تامین کرده است.

هنر ملی مله بافی حالا می‌رود که ثبت میراث جهانی شود؛ اما رونق بیش از پیش زنجیره اقتصادی نیازمند حمایت بیشتر است.