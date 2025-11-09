باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - پنجمین دوره رویداد ملی «ایرانجان» از هفدهم آبانماه ۱۴۰۴ با حضور مدیران ارشد رسانه ملی و مسئولان استانی در خراسان جنوبی آغاز شد؛ رخدادی که هدف آن تنها معرفی ظرفیتها نیست، بلکه تلاشی است برای روایت عمیق از هویت، توانمندی و مسیر توسعه این خطه از سرزمین ایران.
تا چند سال پیش، نام خراسان جنوبی برای بسیاری مترادف با کویر، فاصله و سکوت بود؛ اما امروز با حضور «ایرانجان»، این استان به عنوان نماد «توانمندی خاموش» در قاب ملی ظاهر شده است.
به گفتهی استاندار خراسان جنوبی، در این رویداد هم «خواستهها» و هم «داشتههای» استان با صدایی رسا بیان میشود و رسانه ملی تلاش دارد چهرهای تازه از دیار دین، دانش و فرهنگ را به تصویر بکشد.
روایت از ظرفیت تا تحول
بر اساس سند محتوایی این دوره، چهار محور اصلی ایرانجان در خراسان جنوبی عبارتاند از:
۱. تبیین هویت دینی، انقلابی و جهادی مردم استان،
۲. معرفی ظرفیتهای علمی و انسانی،
۳. نمایش استعدادهای طبیعی، معدنی و گردشگری،
۴. مطالبهگری هوشمندانه در مسیر توسعه.
تا کنون بیش از ۶۳۸ اثر تلویزیونی، ۱۲۶ برنامه رادیویی، ۱۶۵ محتوای فضای مجازی و ۱۸۰ گزارش خبری برای این رویداد تولید شده است.
به گفتهی رئیس امور استانهای رسانه ملی، خراسان جنوبی با دارا بودن ظرفیتهای کمتر دیدهشده، یکی از خاصترین میزبانهای ایرانجان است و اثرگذاری آن فراتر از دورههای پیشین پیشبینی میشود.
در حوزه کشاورزی، این استان با تولید بیش از ۹۹ درصد زرشک جهان و سهم بالای زعفران و عناب، جایگاه ویژهای دارد. همچنین وجود ۵۲ نوع ماده معدنی، خراسان جنوبی را به یکی از قطبهای معدنی کشور تبدیل کرده است.
در عرصه گردشگری نیز، ۲۶۰۰ اثر میراثی و بیش از ۱۰ اثر ثبت جهانی از این استان، آن را به یکی از مقاصد فرهنگی و تاریخی کمنظیر کشور بدل کرده است.
نوآوری در اجرا؛ رسانه با مردم
در این دوره، برای نخستینبار ساختار تولیدات رسانهای ایرانجان به صورت مردمی و شبکهای طراحی شده است.
به گفتهی مدیرکل صداوسیمای خراسان جنوبی، ۱۴ گروه مردمی تولید محتوا، ۴۳ گروه ایدهپرداز و ۹ شورای اندیشهورز محلی در تولید آثار مشارکت دارند.
این الگوی مشارکتی، مفهوم «رسانه برای مردم» را به «رسانه با مردم» تبدیل کرده است؛ تحولی که میتواند نقطهی عطفی در تاریخ رسانه استانی باشد.
چالشها و فرصتها
خراسان جنوبی، استانی با ظرفیتهای عظیم، اما کمتر دیدهشده است؛ ازاینرو انتظار از رسانه برای تصویرسازی متفاوت و دقیق بسیار بالاست.
رسانه ملی باید فراتر از روایتهای کلیشهای عمل کند و در کنار معرفی توانمندیها، به مطالبهگری توسعهای بپردازد.
به گفتهی استاندار، ایرانجان «جان تازهای در مسیر توسعه استان» میدمد و میتواند سرمایهگذاران و نخبگان را به سوی خراسان جنوبی جذب کند. از سوی دیگر، حضور فعال بلاگرها، خبرنگاران مستقل و تولیدکنندگان محتوای دیجیتال در این دوره، فرصتی برای پیوند رسانه سنتی با مخاطب نوین است؛ پیوندی که میتواند تجربهای ماندگار از «روایت ملی در قالب بومی» رقم بزند.
از روایت تا ماندگاری
ایرانجان در خراسان جنوبی نشان داد که رسانه ملی میتواند راوی فرصتها باشد، نه صرفاً بازتابدهنده واقعیتها.
از دل کویر تا باغات زرشک و زعفران، از کلاس درس تا معادن مرزی، این استان تصویر تازهای از تلاش و ایمان مردم ایران را نمایان کرده است.
اگر این روایت با تداوم و عمق ادامه یابد، خراسان جنوبی نهتنها میزبان ایرانجان، بلکه چهرهای تازه در نقشه رسانهای کشور خواهد بود؛ این سرزمینی که جان ایران است، چون با ایمان، دانش و تلاش مردمش میتپد.