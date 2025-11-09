فیلیپین بیش از ۹۰۰ هزار نفر از ساکنان مناطق شرقی و شمالی خود را در پی نزدیک شدن طوفانی دیگر تخلیه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فیلیپین بیش از ۹۰۰ هزار نفر از ساکنان مناطق شرقی و شمالی خود را تخلیه کرد، زیرا طوفان فونگ-وانگ روز یکشنبه به یک ابرطوفان تبدیل شده و پیش از رسیدن آن در اواخر روز، بارانهای سیلآسا، بادهای مخرب و امواج طوفانی را به همراه خواهد داشت.
آژیرهای هشدار طوفان در بخشهای بزرگی از فیلیپین به صدا درآمده است و سیگنال شماره ۵، بالاترین هشدار، بر فراز جنوب شرقی لوزون از جمله کاتاندوآنز و مناطق ساحلی کامارینز نورته و کامارینز سور به صدا درآمده است، در حالی که مترو مانیل و مناطق اطراف آن تحت سیگنال شماره ۳ قرار دارند.
پیشبینی میشود ابرطوفان فونگ-وانگ، که در زبان محلی با نام اووان شناخته میشود، با بادهای مداوم ۱۸۵ کیلومتر در ساعت (۱۱۵ مایل در ساعت) و تندبادهایی تا ۲۳۰ کیلومتر در ساعت، یکشنبه شب به استان آرورا در مرکز لوزون برسد. بخشهایی از ویسایای شرقی از قبل دچار قطعی برق بودهاند.
برخی از تصاویر به اشتراک گذاشته شده توسط گارد ساحلی فیلیپین در کامارین سور، تخلیهشدگانی را نشان میدهد که در حین انتقال از قایقهای مسافربری باریک و بلند به کامیونهای منتظر، کیف و وسایل شخصی خود را حمل میکنند.
به گفته سازمان هواپیمایی کشوری فیلیپین، بیش از ۳۰۰ پرواز داخلی و بینالمللی لغو شده است.
فونگ-وانگ تنها چند روز پس از آنکه فیلیپین مورد هجوم طوفان کالماگی قرار گرفت، به این کشور نزدیک شد. این طوفان پیش از رسیدن به ویتنام، ۲۰۴ نفر را کشته و ویرانیهای زیادی بر جای گذاشت. در آنجا پنج نفر دیگر جان خود را از دست دادند و جوامع ساحلی را ویران کردند.
در روستای ماهیگیری وونگ چئو در مرکز ویتنام، روز شنبه کشتیهای ماهیگیری در امتداد جاده اصلی به صورت لاشههایی انباشته شده بودند، جایی که صدها مزرعه پرورش خرچنگ دریایی شسته یا آسیب دیده بودند.
