فیلیپین بیش از ۹۰۰ هزار نفر از ساکنان مناطق شرقی و شمالی خود را در پی نزدیک شدن طوفانی دیگر تخلیه کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - فیلیپین بیش از ۹۰۰ هزار نفر از ساکنان مناطق شرقی و شمالی خود را تخلیه کرد، زیرا طوفان فونگ-وانگ روز یکشنبه به یک ابرطوفان تبدیل شده و پیش از رسیدن آن در اواخر روز، باران‌های سیل‌آسا، باد‌های مخرب و امواج طوفانی را به همراه خواهد داشت.

آژیرهای هشدار طوفان در بخش‌های بزرگی از فیلیپین به صدا درآمده است و سیگنال شماره ۵، بالاترین هشدار، بر فراز جنوب شرقی لوزون از جمله کاتاندوآنز و مناطق ساحلی کامارینز نورته و کامارینز سور به صدا درآمده است، در حالی که مترو مانیل و مناطق اطراف آن تحت سیگنال شماره ۳ قرار دارند.

پیش‌بینی می‌شود ابرطوفان فونگ-وانگ، که در زبان محلی با نام اووان شناخته می‌شود، با باد‌های مداوم ۱۸۵ کیلومتر در ساعت (۱۱۵ مایل در ساعت) و تندباد‌هایی تا ۲۳۰ کیلومتر در ساعت، یکشنبه شب به استان آرورا در مرکز لوزون برسد. بخش‌هایی از ویسایای شرقی از قبل دچار قطعی برق بوده‌اند.

برخی از تصاویر به اشتراک گذاشته شده توسط گارد ساحلی فیلیپین در کامارین سور، تخلیه‌شدگانی را نشان می‌دهد که در حین انتقال از قایق‌های مسافربری باریک و بلند به کامیون‌های منتظر، کیف و وسایل شخصی خود را حمل می‌کنند.

به گفته سازمان هواپیمایی کشوری فیلیپین، بیش از ۳۰۰ پرواز داخلی و بین‌المللی لغو شده است.

فونگ-وانگ تنها چند روز پس از آنکه فیلیپین مورد هجوم طوفان کالماگی قرار گرفت، به این کشور نزدیک شد. این طوفان پیش از رسیدن به ویتنام، ۲۰۴ نفر را کشته و ویرانی‌های زیادی بر جای گذاشت. در آنجا پنج نفر دیگر جان خود را از دست دادند و جوامع ساحلی را ویران کردند.

در روستای ماهیگیری وونگ چئو در مرکز ویتنام، روز شنبه کشتی‌های ماهیگیری در امتداد جاده اصلی به صورت لاشه‌هایی انباشته شده بودند، جایی که صد‌ها مزرعه پرورش خرچنگ دریایی شسته یا آسیب دیده بودند.

منبع: رویترز

برچسب ها: حوادث بین الملل ، ابرطوفان
خبرهای مرتبط
تعداد کشته‌های طوفان در فیلیپین به ۲۰۴ نفر رسید
فیلیپین پس از کشته شدن ۱۱۴ نفر در طوفان وضعیت اضطراری اعلام کرد
طوفان شدید ۶۶ کشته در فیلیپین بر جای گذاشت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۳
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۳۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
چطوری یه روزه یه میلیون نفر رو ۴۰۰ کیلومتر جابجا کردن
۰
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۳۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
الان وقت فیلم ساختن و مستند است فیلم سازان ایرانی
۱
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
احسنت باید با رباط فیلم برداری کرد برای فیلم سازان ایرانی
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
آخرین اخبار
صادرات نفت ایران به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ رسید
کرملین: روسیه به ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است
رژیم صهیونیستی: سربازان ترکیه بخشی از نیروی حافظ صلح غزه نخواهند بود
شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی برای سومین روز لغو گسترده پرواز‌ها آماده می‌شوند
القسام جسد یک اسیر اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داد
استانبول میزبان اجلاس بین‌المللی دو روزه کمک‌های بشردوستانه به غزه است
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
۸ مفقود در پی برخورد قایق ماهیگیری و شناور تجاری در شرق چین
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه با نزدیک شدن زمستان
دیدار سه جانبه هیئت ترکیه با نمایندگان افغانستان و پاکستان درباره آتش‌بس
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
هیأتی از طالبان عازم ایران شد
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
ژاپن در پی زلزله ۶.۷ ریشتری هشدار سونامی صادر کرد
تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و طالبان درباره روابط دوجانبه و مذاکرات استانبول
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
هشدار طالبان درباره قاچاق مواد شیمیایی و رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان
دیدار مقامات ورزشی ایران و طالبان برای تقویت همکاری‌های دوجانبه
پاریس از حملات آمریکا در کارائیب انتقاد کرد
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
اعلام آمادگی لاوروف برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا
صدای همدلی از مشهد تا افغانستان؛ کمک خیرین مهاجر برای زمستان + فیلم
چین دو ماهواره آزمایشی را به مدار پرتاب کرد
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
اوکراین در تلاش برای بازیابی تامین انرژی با وجود کاهش ظرفیت تولید برق به «صفر»