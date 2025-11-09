فیلم «آن سفر کرده» محصول ۱۳۶۳ در قالب مجموعه فیلم‌های خاطره‌انگیز کارگردان‌های ایرانی از شبکه نمایش پخش می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم «آن سفر کرده» که توسط احمد نیک آذر کارگردانی شده، یکشنبه ۱۸ آبان ماه ساعت ۱۹ تماشایی می‌شود.

در خلاصه داستان «آن سفر کرده» آمده است: رحمان که با پدر پیر، باباحمزه، در روستا زندگی می‌کند دو فرزند دارد: سیف الله و حجت. حجت به شهر مهاجرت کرده و در کارخانه‌ای مشغول کار است. رحمان که در گاوداری ارباب ده کار می‌کرده به توصیه پدرش در زمین زراعی مشغول کشت و کار می‌شود...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان حسین کسبیان، فردوس کاویانی، محمدتقی کهنمویی، سیاوش طهمورث، احمد عباسقلی، محسن صادقی و بهرام علیان را نام برد.

برچسب ها: شبکه نمایش ، نوستالژیک
خبرهای مرتبط
مرور آثار «کوین کاستنر» در شبکه نمایش
مرور فیلم‌های مجید مجیدی در شبکه نمایش
مروری بر فیلم‌های «مورگان فریمن» در شبکه نمایش
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ماجرای عروسک‌های موهن چه بود؟/ برخی پشت‌پرده‌ها شناسایی شدند + فیلم
هنرمند ارمنی: تمام آثارم تک‌نسخه و دارای امضا و اصالت‌ هستند + فیلم
پخش فصل اول سریال «مهیار عیار» از شبکه فراتر
اکران نیم‌بهای مجنون به مناسبت سالگرد شهادت مهدی زین‌الدین
«ایران‌جان» در خراسان جنوبی؛ نقطه عطف دیده‌شدن سرزمین دین، دانش و تلاش
«شبی که ماه کامل شد» به هند رفت/ حضور جهانی اثر تحسین‌شده نرگس آبیار
«ایران جان» باعث تقویت همبستگی ملی می‌شود
قهرمانان امروز ما از دلِ مردم ایران برخاستند + فیلم
«نصرالله» و نقش رسانه ملی در تبیین تحولات منطقه
پنج فیلم سینمایی با موضوع جنگ ۱۲ روزه در دست تولید است
آخرین اخبار
تجلی ایمان ملی در روایت قهرمانان هور/ تداوم بازنمایی رشادت شهدایی که حماسه‌های جاودان آفریدند
«شبی که ماه کامل شد» به هند رفت/ حضور جهانی اثر تحسین‌شده نرگس آبیار
آیین یادبود احمد پژمان در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود
«ایران جان» باعث تقویت همبستگی ملی می‌شود
قهرمانان امروز ما از دلِ مردم ایران برخاستند + فیلم
اکران نیم‌بهای مجنون به مناسبت سالگرد شهادت مهدی زین‌الدین
هنرمند ارمنی: تمام آثارم تک‌نسخه و دارای امضا و اصالت‌ هستند + فیلم
پنج فیلم سینمایی با موضوع جنگ ۱۲ روزه در دست تولید است
ماجرای عروسک‌های موهن چه بود؟/ برخی پشت‌پرده‌ها شناسایی شدند + فیلم
مروری بر سینمای دهه شصت با پخش «آن سفر کرده» از شبکه نمایش
«ایران‌جان» در خراسان جنوبی؛ نقطه عطف دیده‌شدن سرزمین دین، دانش و تلاش
«نصرالله» و نقش رسانه ملی در تبیین تحولات منطقه
پخش فصل اول سریال «مهیار عیار» از شبکه فراتر