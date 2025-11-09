باشگاه خبرنگاران جوان - فیلم «آن سفر کرده» که توسط احمد نیک آذر کارگردانی شده، یکشنبه ۱۸ آبان ماه ساعت ۱۹ تماشایی می‌شود.

در خلاصه داستان «آن سفر کرده» آمده است: رحمان که با پدر پیر، باباحمزه، در روستا زندگی می‌کند دو فرزند دارد: سیف الله و حجت. حجت به شهر مهاجرت کرده و در کارخانه‌ای مشغول کار است. رحمان که در گاوداری ارباب ده کار می‌کرده به توصیه پدرش در زمین زراعی مشغول کشت و کار می‌شود...

از بازیگرانی که در این فیلم به ایفای نقش پرداخته‌اند می‌توان حسین کسبیان، فردوس کاویانی، محمدتقی کهنمویی، سیاوش طهمورث، احمد عباسقلی، محسن صادقی و بهرام علیان را نام برد.