یک بهله کرکس مصدوم پس از تیمار در زیستگاه طبیعی خود (ارتفاعات گردنه حیران آستارا) رهاسازی و موفق به پرواز دوباره شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سلامی ریک، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: یک بهله کرکس مصدوم که توسط یکی از دوستداران طبیعت به این اداره تحویل داده شده بود، پس از تیمار، معاینه دامپزشک معتمد و انجام اقدامات درمانی و اطمینان از توانایی پرواز و قدرت ماندگاری در طبیعت، در زیستگاه طبیعی خود (ارتفاعات گردنه حیران) رهاسازی شد.

به گفته او، کرکس معمولی (دال) یکی از پرندگان شاخص بالای هرم غذایی و از گونه‌های بزرگ جثه و دارای ارزش اکولوژیکی ویژه است که با خوردن لاشه انواع حیوانات موجب از بین رفتن میکروب‌ها و انواع بیماری‌های مسری و مشترک بین انسان و حیوان در طبیعت می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا افزود: حدود ۲۳ گونه کرکس در دنیا شناسایی شده‌اند که برخی از جمعیت‌های مهاجر آن در فصل بهار و پاییز در مناطق دشتی و تالابی گیلان قابل مشاهده هستند.

سلامی تصریح کرد: در حال حاضر ۴ گونه کرکس معمولی، سیاه، کوچک (مصری) و هما در زیستگاه‌های استان زندگی می‌کنند.

او ضمن تشکر از همکاری مردم از تمامی علاقه‌مندان محیط زیست درخواست کرد در صورت مشاهده جانوران آسیب دیده در طبیعت مراتب را در اسرع وقت به اداره محیط زیست اطلاع دهند تا نسبت به درمان و احیای این گونه‌ها اقدام لازم انجام شود.

منبع: اداره کل روابط عمومی و امور رسانه محیط زیست گیلان