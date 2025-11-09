یک بهله کرکس مصدوم پس از تیمار در زیستگاه طبیعی خود (ارتفاعات گردنه حیران آستارا) رهاسازی و موفق به پرواز دوباره شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - محمدرضا سلامی ریک، رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا گفت: یک بهله کرکس مصدوم که توسط یکی از دوستداران طبیعت به این اداره تحویل داده شده بود، پس از تیمار، معاینه دامپزشک معتمد و انجام اقدامات درمانی و اطمینان از توانایی پرواز و قدرت ماندگاری در طبیعت، در زیستگاه طبیعی خود (ارتفاعات گردنه حیران) رهاسازی شد.

به گفته او، کرکس معمولی (دال) یکی از پرندگان شاخص بالای هرم غذایی و از گونه‌های بزرگ جثه و دارای ارزش اکولوژیکی ویژه است که با خوردن لاشه انواع حیوانات موجب از بین رفتن میکروب‌ها و انواع بیماری‌های مسری و مشترک بین انسان و حیوان در طبیعت می‌شود.

رئیس اداره حفاظت محیط زیست آستارا افزود: حدود ۲۳ گونه کرکس در دنیا شناسایی شده‌اند که برخی از جمعیت‌های مهاجر آن در فصل بهار و پاییز در مناطق دشتی و تالابی گیلان قابل مشاهده هستند.

سلامی تصریح کرد: در حال حاضر ۴ گونه کرکس معمولی، سیاه، کوچک (مصری) و هما در زیستگاه‌های استان زندگی می‌کنند.

پرواز دوباره کرکس بر فراز ارتفاعات آستارا + فیلم

او ضمن تشکر از همکاری مردم از تمامی علاقه‌مندان محیط زیست درخواست کرد در صورت مشاهده جانوران آسیب دیده در طبیعت مراتب را در اسرع وقت به اداره محیط زیست اطلاع دهند تا نسبت به درمان و احیای این گونه‌ها اقدام لازم انجام شود.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

منبع: اداره کل روابط عمومی و امور رسانه محیط زیست گیلان

برچسب ها: رهاسازی پرنده ، حیات وحش
خبرهای مرتبط
حیات وحش گیلان، گنجینه‌ای از تنوع و طبیعت
تیمار و رهاسازی یک بهله کرکس در فومن + فیلم
رها سازی یک کرکس سیاه در اسالم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
ناوگروه ۸۶ اقتدار ایران را به نمایش گذاشت
پرواز دوباره یک کرکس بر فراز ارتفاعات آستارا+ فیلم
نجات ۲ نفر از کوهنوردان گمشده در ارتفاعات ماسوله
جان باختن راننده جوان در تصادف محور سنگر به سیاهکل
افزایش نگران‌کننده بیماری‌های غیرواگیر در گیلان
آخرین اخبار
ناوگروه ۸۶ اقتدار ایران را به نمایش گذاشت
جان باختن راننده جوان در تصادف محور سنگر به سیاهکل
پرواز دوباره یک کرکس بر فراز ارتفاعات آستارا+ فیلم
نجات ۲ نفر از کوهنوردان گمشده در ارتفاعات ماسوله
افزایش نگران‌کننده بیماری‌های غیرواگیر در گیلان