دبیر ستاد انتخابات استان تهران گفت: در ششمین دوره برگزاری انتخابات شورای اسلامی شهر تهران، ری و تجریش، نامزد‌ها پس از تایید صلاحیت، می‌توانند به شکل فردی یا در قالب فهرست‌های انتخاباتی وارد رقابت شوند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ حبیب‌الله خجسته‌پور درباره نحوه مشارکت داوطلبان در انتخابات پیش‌روی شورای اسلامی شهر‌های تهران، ری و تجریش اظهار کرد: در شیوه برگزاری این انتخابات که در این دوره بناست به‌صورت تناسبی یا فهرستی برگزار شود، داوطلبان پس از اینکه صلاحیت آنان در هیات‌های اجرایی و نظارت مورد بررسی قرار گرفت و تایید شدند، عنوان نامزد یا کاندیدای انتخاباتی بر آنها اطلاق می‌شود.

وی افزود: از این مرحله به بعد، نامزد‌ها می‌توانند به ۲ شیوه یا به‌صورت کاندیدای منفرد یا در قالب یک فهرست انتخاباتی در ادامه انتخابات حضور داشته باشند.

دبیر ستاد انتخابات استان تهران با بیان اینکه تشکیل فهرست‌های انتخاباتی روندی تعریف‌شده دارد، ادامه داد: فهرست‌های انتخاباتی را احزاب، جبهه‌های سیاسی یا ائتلافی از چند حزب قانونی که از کمیسیون ماده ۱۰ قانون احزاب وزارت کشور مجوز گرفته‌اند، تشکیل می‌دهند.

خجسته‌پور در تشریح فرآیند ثبت فهرست‌ها اضافه کرد: پس از اینکه لیست‌ها تشکیل شد، سامانه جامع انتخابات هم به‌ازای هر داوطلب یک کد تخصیص می‌دهد و هم به‌ازای یک فهرست انتخاباتی یک کد تخصیص می‌دهد. داوطلبان منفرد با کد اختصاصی خود و داوطلبانی که در لیست‌ها حضور دارند با کد انتخاباتی فهرست، تبلیغات خودشان را انجام می‌دهند و با معرفی عنوان لیست، عنوان فهرست و برنامه‌ها و شعار‌هایی که دارند، خودشان را به جامعه معرفی می‌کنند.

وی تاکید کرد که با اجرای قانون جدید و نظام تناسبی در انتخابات شورای شهر، شرایط رقابت انتخاباتی برای افراد و فهرست‌ها شفاف‌تر و نظام‌مندتر خواهد بود.

