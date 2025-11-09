باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم

گزیده‌ای از بیانات رهبر معظم انقلاب که دشمنی آمریکا با ایران در طول تاریخ را تشریح فرمودند.

باشگاه خبرنگاران جوان - فرازهایی از بیانات رهبر معظم انقلاب که درباره دشمنی آمریکا با ایران در دهه های اخیر تشریح فرمودند.

مطالب مرتبط
پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم
young journalists club

سخنرانی کمتر دیده شده رهبر انقلاب مقابل لانه جاسوسی آمریکا + فیلم

پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم
young journalists club

روایت بغض آلود رهبر معظم انقلاب از انتظار حاج قاسم سلیمانی پشت درب اتاق عمل جراحی + فیلم

پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم
young journalists club

بیانات رهبر انقلاب در مورد انس با قرآن و تلاوت آیات الهی + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم
۳۸۷۵

سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم
۱۷۲۳

پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
بسکتبال بازی کردن جولانی با فرماندهان آمریکایی + فیلم
۱۴۰۰

بسکتبال بازی کردن جولانی با فرماندهان آمریکایی + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
ماجرای فوتبال بازی کردن شهیدان طهرانی مقدم و حاجی زاده با چینی‌ها + فیلم
۸۹۴

ماجرای فوتبال بازی کردن شهیدان طهرانی مقدم و حاجی زاده با چینی‌ها + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
روایت دردناک شاهدان عینی از بمباران مردم به دست شاه + فیلم
۸۱۳

روایت دردناک شاهدان عینی از بمباران مردم به دست شاه + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۷
در انتظار بررسی: ۱
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۸:۴۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر شیطان بزرگ امریکا وروباه مکار انگلیس تمام یدبختی دنیا زیر سر این دو شیطان است ومرگ بر کسی که از این دو شیطان طرفداری کند وبرای انها خوش خدمتی کند
۱
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۰۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
پشتیبان ولایت فقیه تان باشید..تا به مملکت شما آسیبی نرسد..
امام خمینی ره
جانم بفدایت مولا جانم
لبیک یا خامنه ای
۲
۱
پاسخ دادن
Netherlands (Kingdom of the)
ناشناس
۱۸:۴۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
حانم فدای رهبر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۵۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
لعنت بر دشمن ایران و ایرانی
۱
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
جانم فدای رهبر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۱:۱۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
جانم فدای رهبر
Down With USA
لعنت بر وطن فروش
لعنت بر آمریکا
لعنت بر اسرائیل
۱۸
۷
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
لعنت بر دشمنان ایران و ایرانی