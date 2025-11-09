باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پس از آنکه حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی، ظرفیت تولید اوکراین را به گفته شرکت برق دولتی، به «صفر» رساند این کشور روز یکشنبه در تلاش است تا روشنایی و گرما را به ساختمان‌ها بازگرداند.

مسکو که در ماه‌های اخیر حملات خود به زیرساخت‌های اوکراین را تشدید کرده، از شب تا صبح روز شنبه صد‌ها پهپاد به تاسیسات انرژی در سراسر این کشور شلیک کرد.

این حملات، برق، گرما و آب را در چندین شهر قطع کرد و شرکت دولتی «Centerenergo» هشدار داد که ظرفیت تولید آن «به صفر رسیده است.»

این شرکت در بیانیه‌ای گفت: «تعداد بی‌سابقه موشک‌ها و پهپاد‌های بی‌شمار -- چندین فروند در دقیقه -- هدف یکسانی داشتند: نیروگاه‌های حرارتی که پس از حمله ویرانگر سال ۲۰۲۴ بازسازی کرده بودیم.»

اپراتور سیستم انتقال برق اوکراین (Ukrenergo) اعلام کرد که روز یکشنبه در بیشتر مناطق اوکراین، برق به مدت ۸ تا ۱۶ ساعت قطع خواهد بود تا تعمیرات انجام و تامین انرژی مجدداً هدایت شود.

وزیر انرژی اوکراین این شب را «یکی از دشوارترین شب‌های کل جنگ تمام‌عیار» خواند.

«سویتلانا گریینچوک» عصر روز شنبه گفت اگرچه وضعیت تا حدی تثبیت شده، اما مناطقی از جمله کی‌یف، دنیپروپتروفسک، دونتسک، خارکوف، پولتاوا، چرنیهیف و سومی ممکن است همچنان شاهد قطعی متناوب برق باشند.

او به شبکه خبری United News گفت: «روسیه با موشک‌های بالیستیک که رهگیری آنها بسیار دشوار است، ضربه‌ای گسترده وارد کرد. به سختی می‌توان از آغاز تهاجم، چنین تعداد حملات مستقیمی به تاسیسات انرژی را به یاد آورد.»

«آندری سیبیها»، وزیر امور خارجه اوکراین، گفت پهپاد‌های روسی دو پست برق مرتبط با نیروگاه‌های هسته‌ای در اعماق غرب اوکراین را هدف قرار داده‌اند و او از سازمان بین‌المللی انرژی اتمی خواسته تا واکنش نشان دهد.

او گفت این پست‌های برق، نیروگاه‌های هسته‌ای «خملنیتسکی» و «ریونه» را که به ترتیب حدود ۱۲۰ و ۹۵ کیلومتر از «لوتسک» فاصله دارند، تغذیه می‌کنند.

او شنبه شب در پیامی در پلتفرم تلگرام و با اشاره به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) نوشت: «روسیه عمداً ایمنی هسته‌ای در اروپا را به خطر می‌اندازد. ما خواستار تشکیل جلسه فوری هیئت حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای پاسخ به این ریسک‌های غیرقابل قبول هستیم.»

سیبیها همچنین از چین و هند -- که به طور سنتی خریداران بزرگ نفت روسیه هستند -- خواست تا بر مسکو برای توقف حملاتش فشار آورند.

در همین حال، نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که از ۴۵۸ پهپاد و ۴۵ موشکی که روسیه از شب تا صبح روز شنبه پرتاب کرد، ۴۰۶ پهپاد و ۹ موشک را سرنگون کرده است.

کارشناسان گفتند این حملات به زیرساخت‌های انرژی، اوکراین را در معرض خطر قطع گرما در آستانه ماه‌های زمستان قرار داده است.

روسیه در طول تقریباً چهار سال تهاجم خود، شبکه برق و گرمایش را هدف قرار داده و بخش بزرگی از این زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی را نابود کرده است.

شرکت انرژی نفت وگاز اوکراین گفت که حملات از شب تا صبح روز شنبه، نهمین حمله گسترده به زیرساخت‌های گاز از آغاز اکتبر بوده است.

موسسه «کییف اسکول آو اکونومیکس» در گزارشی تخمین زد که این حملات، نیمی از تولید گاز طبیعی اوکراین را متوقف کرده است.

«اولکساندر خارچنکو»، کارشناس ارشد انرژی اوکراین، روز چهارشنبه در یک جلسه توجیهی رسانه‌ها گفت که اگر دو نیروگاه تولید برق و گرمایش کی‌یف برای بیش از سه روز در زمانی که دما به زیر منفی ۱۰ درجه سانتیگراد می‌رسد، آفلاین شوند، پایتخت با یک «فاجعه فناوری» رو‌به‌رو خواهد شد.

او گفت شهر‌های اوکراین که بیشتر به گرمایش مرکزی متکی هستند، باید برنامه‌های فوری برای جلوگیری از یخ‌زدگی ساختمان‌ها در صورت نابودی تاسیسات گرمایشی تهیه کنند.

در مقابل، اوکراین در ماه‌های اخیر حملات خود به انبار‌ها و پالایشگاه‌های نفت روسیه را افزایش داده تا صادرات حیاتی انرژی مسکو را قطع و باعث کمبود سوخت در سراسر این کشور شود.

مقامات روسیه به دنبال حملات اوکراین به پالایشگاه‌ها در طول تابستان، ممنوعیت صادرات بنزین را تا پایان اکتبر تمدید کردند تا قیمت‌های بالای سوخت را مهار کنند.

منبع: خبرگزاری فرانسه