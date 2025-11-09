اوکراین روز یکشنبه در پی حملات گسترده روسیه به زیرساخت‌های انرژی که ظرفیت تولید برق این کشور را به گفته مقامات به «صفر» رساند، با قطعی گسترده برق و گرمایش مواجه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - پس از آنکه حملات روسیه به زیرساخت‌های انرژی، ظرفیت تولید اوکراین را به گفته شرکت برق دولتی، به «صفر» رساند این  کشور روز یکشنبه در تلاش است تا روشنایی و گرما را به ساختمان‌ها بازگرداند.

مسکو که در ماه‌های اخیر حملات خود به زیرساخت‌های اوکراین را تشدید کرده، از شب تا صبح روز شنبه صد‌ها پهپاد به تاسیسات انرژی در سراسر این کشور شلیک کرد.

این حملات، برق، گرما و آب را در چندین شهر قطع کرد و شرکت دولتی «Centerenergo» هشدار داد که ظرفیت تولید آن «به صفر رسیده است.»

این شرکت در بیانیه‌ای گفت: «تعداد بی‌سابقه موشک‌ها و پهپاد‌های بی‌شمار -- چندین فروند در دقیقه -- هدف یکسانی داشتند: نیروگاه‌های حرارتی که پس از حمله ویرانگر سال ۲۰۲۴ بازسازی کرده بودیم.»

اپراتور سیستم انتقال برق اوکراین (Ukrenergo) اعلام کرد که روز یکشنبه در بیشتر مناطق اوکراین، برق به مدت ۸ تا ۱۶ ساعت قطع خواهد بود تا تعمیرات انجام و تامین انرژی مجدداً هدایت شود.

وزیر انرژی اوکراین این شب را «یکی از دشوارترین شب‌های کل جنگ تمام‌عیار» خواند.

«سویتلانا گریینچوک» عصر روز شنبه گفت اگرچه وضعیت تا حدی تثبیت شده، اما مناطقی از جمله کی‌یف، دنیپروپتروفسک، دونتسک، خارکوف، پولتاوا، چرنیهیف و سومی ممکن است همچنان شاهد قطعی متناوب برق باشند.

او به شبکه خبری United News گفت: «روسیه با موشک‌های بالیستیک که رهگیری آنها بسیار دشوار است، ضربه‌ای گسترده وارد کرد. به سختی می‌توان از آغاز تهاجم، چنین تعداد حملات مستقیمی به تاسیسات انرژی را به یاد آورد.»

«آندری سیبیها»، وزیر امور خارجه اوکراین، گفت پهپاد‌های روسی دو پست برق مرتبط با نیروگاه‌های هسته‌ای در اعماق غرب اوکراین را هدف قرار داده‌اند و او از سازمان بین‌المللی انرژی اتمی خواسته تا واکنش نشان دهد.

او گفت این پست‌های برق، نیروگاه‌های هسته‌ای «خملنیتسکی» و «ریونه» را که به ترتیب حدود ۱۲۰ و ۹۵ کیلومتر از «لوتسک» فاصله دارند، تغذیه می‌کنند.

او شنبه شب در پیامی در پلتفرم تلگرام و با اشاره به آژانس بین‌المللی انرژی اتمی (IAEA) نوشت: «روسیه عمداً ایمنی هسته‌ای در اروپا را به خطر می‌اندازد. ما خواستار تشکیل جلسه فوری هیئت حکام آژانس بین‌المللی انرژی اتمی برای پاسخ به این ریسک‌های غیرقابل قبول هستیم.»

سیبیها همچنین از چین و هند -- که به طور سنتی خریداران بزرگ نفت روسیه هستند -- خواست تا بر مسکو برای توقف حملاتش فشار آورند.

در همین حال، نیروی هوایی اوکراین اعلام کرد که از ۴۵۸ پهپاد و ۴۵ موشکی که روسیه از شب تا صبح روز شنبه پرتاب کرد، ۴۰۶ پهپاد و ۹ موشک را سرنگون کرده است.

کارشناسان گفتند این حملات به زیرساخت‌های انرژی، اوکراین را در معرض خطر قطع گرما در آستانه ماه‌های زمستان قرار داده است.

روسیه در طول تقریباً چهار سال تهاجم خود، شبکه برق و گرمایش را هدف قرار داده و بخش بزرگی از این زیرساخت‌های حیاتی غیرنظامی را نابود کرده است.

شرکت انرژی نفت وگاز اوکراین گفت که حملات از شب تا صبح روز شنبه، نهمین حمله گسترده به زیرساخت‌های گاز از آغاز اکتبر بوده است.

موسسه «کییف اسکول آو اکونومیکس» در گزارشی تخمین زد که این حملات، نیمی از تولید گاز طبیعی اوکراین را متوقف کرده است.

«اولکساندر خارچنکو»، کارشناس ارشد انرژی اوکراین، روز چهارشنبه در یک جلسه توجیهی رسانه‌ها گفت که اگر دو نیروگاه تولید برق و گرمایش کی‌یف برای بیش از سه روز در زمانی که دما به زیر منفی ۱۰ درجه سانتیگراد می‌رسد، آفلاین شوند، پایتخت با یک «فاجعه فناوری» رو‌به‌رو خواهد شد.

او گفت شهر‌های اوکراین که بیشتر به گرمایش مرکزی متکی هستند، باید برنامه‌های فوری برای جلوگیری از یخ‌زدگی ساختمان‌ها در صورت نابودی تاسیسات گرمایشی تهیه کنند.

در مقابل، اوکراین در ماه‌های اخیر حملات خود به انبار‌ها و پالایشگاه‌های نفت روسیه را افزایش داده تا صادرات حیاتی انرژی مسکو را قطع و باعث کمبود سوخت در سراسر این کشور شود.

مقامات روسیه به دنبال حملات اوکراین به پالایشگاه‌ها در طول تابستان، ممنوعیت صادرات بنزین را تا پایان اکتبر تمدید کردند تا قیمت‌های بالای سوخت را مهار کنند.

منبع: خبرگزاری فرانسه

برچسب ها: جنگ اوکراین و روسیه ، قطع برق
خبرهای مرتبط
ناتو: رزمایش‌های هسته‌ای نشان داد که ائتلاف از بازدارندگی قوی برخوردار است
معافیت مجارستان از تحریم‌های نفت و گاز روسیه
دیدار ویکتور اوربان با ترامپ در کاخ سفید درباره تحریم‌های نفتی روسیه
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
آخرین اخبار
صادرات نفت ایران به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ رسید
کرملین: روسیه به ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است
رژیم صهیونیستی: سربازان ترکیه بخشی از نیروی حافظ صلح غزه نخواهند بود
شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی برای سومین روز لغو گسترده پرواز‌ها آماده می‌شوند
القسام جسد یک اسیر اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داد
استانبول میزبان اجلاس بین‌المللی دو روزه کمک‌های بشردوستانه به غزه است
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
۸ مفقود در پی برخورد قایق ماهیگیری و شناور تجاری در شرق چین
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه با نزدیک شدن زمستان
دیدار سه جانبه هیئت ترکیه با نمایندگان افغانستان و پاکستان درباره آتش‌بس
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
هیأتی از طالبان عازم ایران شد
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
ژاپن در پی زلزله ۶.۷ ریشتری هشدار سونامی صادر کرد
تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و طالبان درباره روابط دوجانبه و مذاکرات استانبول
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
هشدار طالبان درباره قاچاق مواد شیمیایی و رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان
دیدار مقامات ورزشی ایران و طالبان برای تقویت همکاری‌های دوجانبه
پاریس از حملات آمریکا در کارائیب انتقاد کرد
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
اعلام آمادگی لاوروف برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا
صدای همدلی از مشهد تا افغانستان؛ کمک خیرین مهاجر برای زمستان + فیلم
چین دو ماهواره آزمایشی را به مدار پرتاب کرد
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
اوکراین در تلاش برای بازیابی تامین انرژی با وجود کاهش ظرفیت تولید برق به «صفر»