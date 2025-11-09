باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا رضایی - در بحران کم آبی روش‌های آبیاری نوین راهکاری برای نجات بخش کشاورزی است؛ سه روش آبیاری کم فشار، پرفشار و زیر سطحی هر کدام به کشاورزان کمک می‌کند تا آب بهینه و موثر مصرف شود.

اسفندیاری رئیس سازمان جهاد کشاورزی خراسان جنوبی گفت: از ابتدای سال تاکنون بیش از ۶۰۰ هکتار از اراضی تحت پوشش زراعی و باقی استان به روش‌های نوین آبیاری مجهز شده است.

او افزود: استفاده از این روش‌های آبیاری سبب افزایش ۳۰ تا ۴۰ درصدی تولید در واحد سطح می‌شود، بیش از ۴۰ درصد بهره‌وری آب دارد و تا ۵۰ درصد مصرف آب را در سطح هکتار کاهش می‌دهد.

بیشتر بخوانید

دولت نیز در این طرح از کشاورزان حمایت می‌کند.

اسفندیاری در این خصوص گفت: در طرح آبیاری کم فشار دولت ۲۹ میلیون تومان یارانه پرداخت می‌کند و در روش آبیاری تحت فشار بیش از ۱۰۲ میلیون تومان اعتبار پرداخت می‌شود و در آبیاری زیر سطحی که مخصوص باغات است نیز دولت ۲۰۰ میلیون تومان اعتبار پرداخت می‌کند.

بیش از ۴۰ هزار هکتار از اراضی استان با روش‌های نوین آبیاری می‌شود، اما نیاز به توسعه این طرح همچنان احساس می‌شود.

رتبه سوم طرح‌های اجرا شده و رتبه اول طرح‌های در حال اجرا در آبیاری نوین کشور مربوط به خراسان جنوبی است.

آبیاری نوین تنها راه نجات کشاورزی خراسان جنوبی در دل بحران کم آبی است؛ گامی هرچند کوچک، اما موثر برای پایداری تولید.