باشگاه خبرنگاران جوان فیلم و صوت فیلم و صوت
دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

طبس میعادگاه دلدادگان در آستان حضرت حسین بن موسى الکاظم (ع) + فیلم

آستان حضرت حسین بن موسى الکاظم (ع) در دل کویر قرن‌ها چراغ ایمان را در دل مردم روشن نگه داشته است.

باشگاه خبرنگاران جوان - در دومین روز از رویداد ملی ایران جان در استان خراسان جنوبی سرمی‌زنیم به طبس که هر ساله منزلگاه مهمان هایی از جنس نون در دل کویر است.

 

مطالب مرتبط
طبس میعادگاه دلدادگان در آستان حضرت حسین بن موسى الکاظم (ع) + فیلم
young journalists club

«ایران جان» باعث تقویت همبستگی ملی می‌شود

طبس میعادگاه دلدادگان در آستان حضرت حسین بن موسى الکاظم (ع) + فیلم
young journalists club

شگفتی طبیعت در دل کویر + فیلم

طبس میعادگاه دلدادگان در آستان حضرت حسین بن موسى الکاظم (ع) + فیلم
young journalists club

کشت گلخانه‌ای راهکاری برای بی‌آبی + فیلم

طبس میعادگاه دلدادگان در آستان حضرت حسین بن موسى الکاظم (ع) + فیلم
young journalists club

خودنمایی معنویت و معماری در مساجد درمیان + فیلم

اخبار پیشنهادی
پربیننده‌ترین‌ها
سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم
۳۸۷۵

سقوط بالگرد روسیه در ساحل خزر + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم
۱۷۲۳

پاسخ رهبر معظم انقلاب به چهار پرسش درباره دشمنی آمریکا با ایران + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
بسکتبال بازی کردن جولانی با فرماندهان آمریکایی + فیلم
۱۴۰۰

بسکتبال بازی کردن جولانی با فرماندهان آمریکایی + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
ماجرای فوتبال بازی کردن شهیدان طهرانی مقدم و حاجی زاده با چینی‌ها + فیلم
۸۹۴

ماجرای فوتبال بازی کردن شهیدان طهرانی مقدم و حاجی زاده با چینی‌ها + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
روایت دردناک شاهدان عینی از بمباران مردم به دست شاه + فیلم
۸۱۳

روایت دردناک شاهدان عینی از بمباران مردم به دست شاه + فیلم

۱۸ . آبان . ۱۴۰۴
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.