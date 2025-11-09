باشگاه خبرنگاران جوان - سخنگوی دانشگاه علوم پزشکی هرمزگان در این باره اعلام کرد: حوالی ساعت ۸ صبح امروز (یکشنبه)، یکی از پنل‌های روشنایی سقفی در بخش نوزادان بیمارستان کودکان بندرعباس دچار اتصال جزئی برق شد که این موضوع موجب انتشار مقدار محدودی دود در بخش گردید.

فریده حسن‌زاده افزود: با اقدام سریع کارکنان بیمارستان، شرایط به‌سرعت کنترل شد و ۱۴ نوزاد بستری در بخش، به‌صورت موقت و با رعایت کامل اصول ایمنی به بخش اورژانس منتقل شدند. خوشبختانه هیچ‌گونه آتش‌سوزی گسترده یا آسیبی به بیماران و تجهیزات وارد نشد.

به گفته‌ حسن‌زاده، بلافاصله پس از اطلاع، تیم‌های آتش‌نشانی در محل حضور یافتند و عملیات دودزدایی و بررسی ایمنی بخش انجام شد. در حال حاضر وضعیت بیمارستان کاملاً ایمن و روند بازگرداندن بخش به حالت عادی در حال انجام است. همچنین ارائه خدمات درمانی به نوزادان طبق روال عادی ادامه دارد.

حادثه مصدوم یا تلفات جانی نداشته است

مدیرکل مدیریت بحران استانداری هرمزگان نیز گفت: عملیات پاکسازی در حال انجام است.

او افزود: این حادثه هیچ‌گونه مصدوم یا تلفات جانی نداشته است، فعالیت بیمارستان کودکان بندرعباس بدون وقفه ادامه دارد و خدمات درمانی در سایر بخش‌ها طبق روال عادی در حال ارائه است. جای هیچ‌گونه نگرانی برای خانواده‌ها وجود ندارد.