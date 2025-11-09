تأمین برنج مورد نیاز در بازار هرمزگان با واردات و توزیع برنج پاکستانی

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان از واردات و توزیع برنج پاکستانی در استان خبر داد و گفت: با هدف تأمین نیاز بازار و کنترل قیمت‌ها، محموله‌های برنج وارداتی طبق مصوبات کارگروه تنظیم بازار در شبکه توزیع استان عرضه می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان ، عادل شهرزاد معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری در نشست کارگروه تنظیم بازار استان اظهار داشت: با تمهیدات اندیشیده‌شده و براساس مصوبات این کارگروه، محموله‌های برنج پاکستانی وارد استان شده و با قیمت مصوب در بازار عرضه می‌شود.

وی با بیان اینکه در حال حاضر مشکلی در تأمین برنج مورد نیاز بازار هرمزگان وجود ندارد، افزود: روستابازارها، فروشگاه‌های تعاونی مصرف و فروشگاه‌های زنجیره‌ای در اولویت توزیع قرار دارند و برای همه شهرستان‌های استان نیز سهمیه متناسب در نظر گرفته شده است.

معاون هماهنگی امور اقتصادی استانداری هرمزگان با تأکید بر اینکه آرامش بازار و جلوگیری از افزایش قیمت‌ها از اولویت‌های اصلی کارگروه تنظیم بازار است، گفت: واردات برنج در حال انجام است و محموله‌ها به‌تدریج و متناسب با نیاز بازار تزریق خواهند شد.

شهرزاد در پایان با اشاره به اینکه هرمزگان در نیمه دوم سال مقصد اصلی گردشگران است، خاطرنشان کرد: با توجه به ایام پیش‌رو، تلاش می‌شود با ذخیره‌سازی مناسب و افزایش سهمیه واردات کالاهای اساسی، ثبات بازار و تأمین نیاز خانوارها در استان حفظ شود.

منبع: روابط عمومی استانداری هرمزگان

