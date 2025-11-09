افزایش ۴۸ درصدی تردد ناوگان خارجی از مرز اینچه برون

باشگاه خبرنگاران جوان، شاهین تفتیک با اشاره به رشد ۴۸ درصدی تردد ناوگان خارجی از مرز اینچه برون در ۷ ماهه سال جاری، گفت: این افزایش از رشد ۳۶ درصدی ورودی ناوگان خارجی و رشد ۷۷ درصدی خروجی ناوگان حاصل شده است.

به گفته وی، تردد ناوگان ایرانی نیز در مجموع با رشد ۲۳ درصدی نسبت به دوره مشابه سال ۱۴۰۳ همراه بوده که در نتیجه رشد ۴۴ درصدی ورودی ناوگان ایرانی و رشد ۱۸ درصدی خروج آنها بدست آمده است.

وی این آمار را بیانگر افزایش نقش و مشارکت ناوگان داخلی در حمل‌ونقل و ترانزیت کالا در محور شمال‌شرق کشور و آمادگی مرز برای ایفای نقش گسترده‌تر در کریدور‌های بین‌المللی حمل‌ونقل دانست.

منبع: راهداری