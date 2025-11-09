باشگاه خبرنگاران جوان - بر پایه داده‌های پیش‌یابی و تحلیل کارشناسان هواشناسی، شرایط جوی استان قم از امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ تا روز چهارشنبه هفته جاری وضعیت نسبتاً آرام و بدون تغییر محسوسی در دما را تجربه خواهد کرد.

بر اساس این تحلیل‌ها، آسمان قم در اغلب ساعات این دوره صاف تا کمی ابری پیش‌بینی شده است.

وزش باد در برخی ساعات روز به‌ویژه بعدازظهر‌ها می‌تواند سبب بروز غبار محلی شود؛ رخدادی که در روز‌های اخیر نیز به شکل پراکنده در سطح استان مشاهده شده است.

با وجود این، شاخص‌های جوی در بازه زمانی پیش‌رو از وقوع ناپایداری چشمگیر یا بارش قابل‌توجه حکایت ندارد.

هواشناسان همچنین برای روز‌های دوشنبه و چهارشنبه احتمال افزایش گذرای پوشش ابر را مطرح کرده‌اند؛ افزایشی که کوتاه‌مدت بوده و تأثیر قابل‌توجهی بر روند کلی پایداری جوی نخواهد گذاشت.

بررسی روند تغییرات دمایی نیز نشان می‌دهد که تا پایان هفته جاری، نوسان دما در سطح استان ناچیز خواهد بود و الگوی دمایی در محدوده این روز‌ها ثابت باقی می‌ماند.

منبع:روابط عمومی اداره کل هواشناسی قم