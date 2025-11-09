بررسی آخرین نقشه‌های پیش‌بینی و تحلیل‌های هواشناسی نشان می‌دهد که آسمان قم تا پایان هفته جاری عمدتاً پایدار خواهد بود.

باشگاه خبرنگاران جوان - بر پایه داده‌های پیش‌یابی و تحلیل کارشناسان هواشناسی، شرایط جوی استان قم از امروز یکشنبه ۱۸ آبان ۱۴۰۴ تا روز چهارشنبه هفته جاری وضعیت نسبتاً آرام و بدون تغییر محسوسی در دما را تجربه خواهد کرد.

بر اساس این تحلیل‌ها، آسمان قم در اغلب ساعات این دوره صاف تا کمی ابری پیش‌بینی شده است.

 وزش باد در برخی ساعات روز به‌ویژه بعدازظهر‌ها می‌تواند سبب بروز غبار محلی شود؛ رخدادی که در روز‌های اخیر نیز به شکل پراکنده در سطح استان مشاهده شده است.

با وجود این، شاخص‌های جوی در بازه زمانی پیش‌رو از وقوع ناپایداری چشمگیر یا بارش قابل‌توجه حکایت ندارد.

هواشناسان همچنین برای روز‌های دوشنبه و چهارشنبه احتمال افزایش گذرای پوشش ابر را مطرح کرده‌اند؛ افزایشی که کوتاه‌مدت بوده و تأثیر قابل‌توجهی بر روند کلی پایداری جوی نخواهد گذاشت.

بررسی روند تغییرات دمایی نیز نشان می‌دهد که تا پایان هفته جاری، نوسان دما در سطح استان ناچیز خواهد بود و الگوی دمایی در محدوده این روز‌ها ثابت باقی می‌ماند.

منبع:روابط عمومی اداره کل هواشناسی قم

برچسب ها: هواشناسی قم ، شرایط جوی
خبرهای مرتبط
بوی پای پاییز می‌آید
روستای کهندان خنک‌ترین نقطه استان قم
پیش بینی وزش باد، گردوغبار و افزایش دمای هوا در قم
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سوخت پاک، بدون هزینه؛ قم وارد مسیر سبز شد
زندگی به بافت تاریخی قم بر می‌گردد
کتاب‌های درسی چالش جدید خانواده ها در قم
ثبات جوی در قم تا چهارشنبه پایدار خواهد بود
فرار مالیاتی در پوشش درمان در قم
اجرای تئاتر خیابانی کوچه‌های بنی‌هاشم در قم
آخرین اخبار
زندگی به بافت تاریخی قم بر می‌گردد
اجرای تئاتر خیابانی کوچه‌های بنی‌هاشم در قم
فرار مالیاتی در پوشش درمان در قم
کتاب‌های درسی چالش جدید خانواده ها در قم
سوخت پاک، بدون هزینه؛ قم وارد مسیر سبز شد
ثبات جوی در قم تا چهارشنبه پایدار خواهد بود
استاندار قم خواستار اصلاح ماده ۱۸ و ۱۳ قانون آموزش و پرورش شد