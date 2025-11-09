باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی پیرهادی در تذکری در جلسه ۳۶۹ شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: تهران در ابتدا برای جمعیتی حدود پنج میلیون نفر طراحی شده بود و زیرساختهای آبی نیز بر همین اساس شکل گرفته است، اما با رشد جمعیت و توسعه شهر، بسیاری از این زیرساختها متناسب با نیازهای جدید توسعه نیافته و بهروزرسانی نشدهاند.
این عضو شورای شهر تهران افزود: بحران آب امسال سختتر از همیشه است و پیشبینیها نشان میدهد خشکسالی تا پایان پاییز ادامه دارد؛ موضوعی که تأمین آب شرب تهران را با چالش جدی روبهرو کرده است.
وی ادامه داد: نداشتن اطلاعات دقیق و شفافیت دادهها در مدیریت منابع آبی باعث شده برنامهریزی مؤثر شکل نگیرد و امروز نتیجه آن در قالب بحران مشاهده میشود.
پیرهادی تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از زیرساختها باید بهصورت مستمر تعمیر، پایش و نوسازی میشدند، اما چنین اتفاقی نیفتاده است. در حالی که بارها در شورای شهر بر لزوم مدیریت منابع آب، جلوگیری از هدررفت، استفاده از آبهای خاکستری و بازچرخانی تأکید شده است، اما گوش شنوایی وجود نداشته و هنوز اقدام عملی مؤثری انجام نشده است.
رعایت مبحث ۱۶ و اجرای ساختمان سبز راه نجات است
پیرهادی با تاکید بر استفاده از وسایل کاهنده مصرف آب، فناوریهای نوین و رعایت مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان در حوزه تاسیسات بهداشتی گفت: این وسایل میتواند نقش مهمی در کاهش مصرف ایفا کند.
وی با اشاره به طرح ساختمان سبز که سال گذشته در شورای شهر به تصویب رسید، گفت:۵۰ درصد امتیاز این طرح به حوزه آب و انرژی اختصاص داده شده و اگر این طرح بهدرستی اجرا شود، بخشی از مشکل حل خواهد شد.
پیرهادی اظهار کرد: به اعتقاد بنده بحران آب قابل حل است و اگر از جریانهای سیلابی تهران و اطراف آن در زمان مناسب خودش بهرهگیری شود میتوان این بحران را بهطور مؤثر مدیریت کرد.
طرح جامع آب خام برای فضای سبز تهران نهایی میشود
پیرهادی افزود: در جلسه آینده با حضور مهندس چمران، طرح جامع آب خام برای فضای سبز شهر تهران نهایی خواهد شد و برای اولین بار پایتخت دارای چنین طرحی خواهد بود.
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تصریح کرد: در چهار سال گذشته منابع حوزه آب برای فضای سبز تهران بیش از ۱۳۰ برابر افزایش یافته است تا آمادگی مقابله با شرایط خشکسالی و کمبود منابع آبی فراهم شود.
پیرهادی توضیح داد: اقدامات انجام شده شامل بازچرخانی آب، ساخت تصفیهخانههای محلی، لولهگذاری بیش از ۱۲۸ کیلومتر برای انتقال پساب و ایجاد مجموعههایی است که بتوانند فضای سبز شهر را زنده نگه دارند و از خشکی آن جلوگیری کنند.
وی اظهار کرد: اگر برنامهریزی دقیق صورت گیرد و مدیریت علمی منابع آب بهطور جدی دنبال شود، میتوان بحران را کنترل کرد و مشکل کمبود آب تهران را حل نمود.