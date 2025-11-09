رئیس کمیسیون سلامت شورای شهر گفت: وضعیت آب در پایتخت به یکی از چالش‌های اصلی این کلانشهر تبدیل شده است.

باشگاه خبرنگاران جوان- مهدی پیرهادی در تذکری در جلسه ۳۶۹ شورای اسلامی شهر تهران اظهار کرد: تهران در ابتدا برای جمعیتی حدود پنج میلیون نفر طراحی شده بود و زیرساخت‌های آبی نیز بر همین اساس شکل گرفته است، اما با رشد جمعیت و توسعه شهر، بسیاری از این زیرساخت‌ها متناسب با نیاز‌های جدید توسعه نیافته و به‌روزرسانی نشده‌اند.

این عضو شورای شهر تهران افزود: بحران آب امسال سخت‌تر از همیشه است و پیش‌بینی‌ها نشان می‌دهد خشکسالی تا پایان پاییز ادامه دارد؛ موضوعی که تأمین آب شرب تهران را با چالش جدی روبه‌رو کرده است.

 وی ادامه داد: نداشتن اطلاعات دقیق و شفافیت داده‌ها در مدیریت منابع آبی باعث شده برنامه‌ریزی مؤثر شکل نگیرد و امروز نتیجه آن در قالب بحران مشاهده می‌شود.

پیرهادی تصریح کرد: متأسفانه بسیاری از زیرساخت‌ها باید به‌صورت مستمر تعمیر، پایش و نوسازی می‌شدند، اما چنین اتفاقی نیفتاده است. در حالی که بار‌ها در شورای شهر بر لزوم مدیریت منابع آب، جلوگیری از هدررفت، استفاده از آب‌های خاکستری و بازچرخانی تأکید شده است، اما گوش شنوایی وجود نداشته و هنوز اقدام عملی مؤثری انجام نشده است.

رعایت مبحث ۱۶ و اجرای ساختمان سبز راه نجات است

پیرهادی با تاکید بر استفاده از وسایل کاهنده مصرف آب، فناوری‌های نوین و رعایت مبحث ۱۶ مقررات ملی ساختمان در حوزه تاسیسات بهداشتی گفت: این وسایل می‌تواند نقش مهمی در کاهش مصرف ایفا کند.

وی با اشاره به طرح ساختمان سبز که سال گذشته در شورای شهر به تصویب رسید، گفت:۵۰ درصد امتیاز این طرح به حوزه آب و انرژی اختصاص داده شده و اگر این طرح به‌درستی اجرا شود، بخشی از مشکل حل خواهد شد.

پیرهادی اظهار کرد: به اعتقاد بنده بحران آب قابل حل است و اگر از جریان‌های سیلابی تهران و اطراف آن در زمان مناسب خودش بهره‌گیری شود می‌توان این بحران را به‌طور مؤثر مدیریت کرد.

طرح جامع آب خام برای فضای سبز تهران نهایی می‌شود

پیرهادی افزود: در جلسه آینده با حضور مهندس چمران، طرح جامع آب خام برای فضای سبز شهر تهران نهایی خواهد شد و برای اولین بار پایتخت دارای چنین طرحی خواهد بود. 
رئیس کمیسیون سلامت، محیط زیست و خدمات شهری شورای شهر تصریح کرد: در چهار سال گذشته منابع حوزه آب برای فضای سبز تهران بیش از ۱۳۰ برابر افزایش یافته است تا آمادگی مقابله با شرایط خشکسالی و کمبود منابع آبی فراهم شود.

پیرهادی توضیح داد: اقدامات انجام شده شامل بازچرخانی آب، ساخت تصفیه‌خانه‌های محلی، لوله‌گذاری بیش از ۱۲۸ کیلومتر برای انتقال پساب و ایجاد مجموعه‌هایی است که بتوانند فضای سبز شهر را زنده نگه دارند و از خشکی آن جلوگیری کنند.

وی اظهار کرد: اگر برنامه‌ریزی دقیق صورت گیرد و مدیریت علمی منابع آب به‌طور جدی دنبال شود، می‌توان بحران را کنترل کرد و مشکل کمبود آب تهران را حل نمود.

تبادل نظر
تبادل نظر
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Germany
ناشناس
۱۳:۲۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
لطفاً مسئولین مربوطه، هدر رفت آب را واضح تعریف کنند که ببینیم یعنی چه. اگر منظور شما از هدر رفت آب، فرسودگی شبکه ی آبرسانی می باشد، وظیفه ی ترمیم و تعمیر این مشکل ، گردن مردم نیست و بر عهده ی سازمان آب و فاضلاب می باشد.
اینکه می خواهید با قطع آب در شب ها، جلوی این هدر رفت را بگیرید، چاره ی کار نیست
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
حالا شد چند دهه؟!!!! یعنی این دولت مقصر نیست؟!!!!
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۰۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
واقعا معلوم نیست که در اثر سو مدیریت و بی برنامگی به اینجا رسیدیم؟ باز چشم بسته غیب گفتین؟ حالا چیکار میشه کرد باید راه حل ارائه داد.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۲:۳۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
باید استخر ویلاهای تهران که آب شرب استفاده می کنند آب آشامیدنی هزار برابر جریمه شوند در این روزهای بی آبی
شهردار تهران کم تر چمن اب بزن تمام شیرهای آب عمومی تهران باید نظارت شود برای صرفه جویی آب اشامیدنی
۰
۱
پاسخ دادن
