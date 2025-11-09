مشارکت ۷۰۰ ریش سفید و معتمد در قالب صلح یار برای حل و فصل اختلافات در گلستان

باشگاه خبرنگاران جوان، احمد جعفری درباره نحوه ارجاع پرونده‌ها به شورای حل اختلاف هم گفت: در صورتی که پرونده‌ای قبلاً تشکیل شده باشد، مقام قضائی پرونده را به شورا ارجاع می‌دهد یا این که افراد در دفاتر خدمات قضایی تقاضا می‌کنند که پرونده در شورای حل اختلاف رسیدگی شود و اگر به نتیجه رسید و سازش شد همانجا صورتجلسه سازشی تنظیم و پرونده مختومه می‌شود در غیراین صورت، پرونده به مرجع قضایی برای قرار گرفتن در فرایند دادرسی ارسال می‌شود.

وی با اشاره به نقش هیئت‌های سازش در شورا‌های حل اختلاف، افزود: هیئت‌های سازشی از افراد خوشنام و معتمد محلی تشکیل شده‌اند که به صورت داوطلبانه برای ترویج فرهنگ صلح و سازش در جامعه تلاش می‌کنند.

وی ادامه داد: هم اکنون ۷۰۰ صلح یار در قالب هیئت‌های سازشی در مناطق مختلف استان برای حل و فصل مسالمت آمیز دعاوی فعالیت می‌کنند. این افراد منتظر نمی‌مانند تا پرونده تشکیل شود و بعد برای سازش ورود کنند بلکه می‌توانند قبل از تشکیل پرونده وارد شوند و عادلانه منصفانه برای حل و فصل اختلاف طرفین، اقدام کنند.

جعفری گفت: سال گذشته ۴۰ درصد پرونده‌هایی که در استان تشکیل شده در شورای حل اختلاف رسیدگی شد و بخش قابل توجهی از این پرونده رسیدگی و مصالحه شد که نشان از ظرفیت بالای این نهاد در حل و فصل مسالت آمیز دعاوی و کاهش ورودی پرونده به دادگستری است.

وی ادامه داد: امروز ۹۸ درصد ابلاغ‌ها در شورای حل اختلاف استان، الکترونیک صورت می‌گیرد و ۹۲ درصد پرونده‌ها در شعب شورا‌های حل اختلاف استان بدون کاغذ و الکترونیک تشکیل و رسیدگی می‌شود که در کشور بی نظیر است.

رئیس مرکز حل اختلاف گلستان درباره جایگزین‌های رسیدگی قضایی هم گفت: جایگزین‌های قضایی یکی از راه‌های کاهش ورودی پرونده‌ها به دستگاه قضایی است. قبلا فقط شورای حل اختلاف را داشتیم الان داوران حرفه‌ای را داریم که آموزش دیدند، تخصص دارند و همه شرایط یک قاضی را دارند رای صادر می‌کنند و ضمانت اجرای رای آنها هم، دادگستری است و سریع‌تر و با هزینه کمتر به اختلافات افرادی که موضوع داوری را در قرارداد‌های خود درج کرده‌اند، رسیدگی می‌کنند.

وی افزود: میانجیگری یکی دیگر از جایگزین‌های رسیدگی قضایی است، میانجیگران هم وقتی دو نفر با هم اختلاف دارند با رضایت آنان به عنوان نفر سوم برای حل اختلاف ورود می‌کنند.

جعفری ادامه داد: هیئت‌های سازشی هم در سطح استان فعال هستند و به عنوان جایگزین‌های رسیدگی قضایی می‌توانند در اموری که قابلیت حل و فصل دارد قبل از این که پرنده‌ای در دستگاه قضایی تشکیل شود، ورود کنند.

وی درباره راه‌های ارتباطی مردم با شورا‌های حل اختلاف هم گفت: ملاقات‌های مردمی ما به صورت هفتگی و روز‌های سه‌شنبه برگزار می‌شود. مردم می‌توانند مشکلات خود را در این روز‌ها به صورت مستقیم با ما مطرح کنند. همچنین برای ارتباط مستقیم و راحت‌تر مردم، افراد می‌توانند به شماره ۰۹۳۶۴۸۰۱۹۹۷ پیامک دهند و مشکلات و درخواست‌های خود را اعلام کنندتا در کوتاه‌ترین زمان، بررسی و پیگیری شود.

