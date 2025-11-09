باشگاه خبرنگاران جوان - عبدالکریم حسینزاده شامگاه شنبه در نشست شورای برنامهریزی سیستان و بلوچستان که در سالن ولایت استانداری برگزار شد، با اشاره به دغدغه بازماندگان از تحصیل اظهار کرد: این استان به عنوان پایلوت اجرای طرح ملی بازگرداندن جاماندگان از تحصیل انتخاب شده و پس از ارزیابی نتایج، در سراسر کشور اجرا خواهد شد.
وی ادامه داد: آمار دانش آموزان بازمانده از تحصیل به تفکیک کد ملی، علت ترک تحصیل و شماره تماس خانوادهها شناسایی میشود تا تمامی افرادی که امکان بازگشت به تحصیل دارند دوباره به چرخه آموزش بازگردند.
معاون رئیسجمهور در امور روستایی و مناطق محروم کشور با بیان اینکه بسیاری از این دانشآموزان بهدلیل مشکلات اقتصادی یا نداشتن سرپرست از تحصیل بازماندهاند بیان کرد: دستگاههای مسوول موظفاند با همکاری نهادهای حمایتی، شرایط بازگشت آنان را فراهم کنند، درواقع اشتغال والدین و تأمین معیشت خانوادهها میتواند از بازماندگی مجدد دانشآموزان جلوگیری کند و این مهم در برنامههای توسعهای لحاظ میشود.
اشتغال پایدار و توانمندسازی روستایی، اولویت توسعه
وی با اشاره به اهمیت اشتغال پایدار در مناطق روستایی عنوان کرد: زیرساختهای متعددی در روستاها ایجاد شده اما عامل اصلی ماندگاری جمعیت، اشتغال پایدار و درآمد مستمر است، البته دولت در سالهای گذشته سرمایهگذاری چشمگیری در زیرساختهای روستایی انجام داده و اکنون باید این ظرفیتها به فرصتهای اقتصادی تبدیل شوند.
حسین زاده از آمادگی این معاونت برای همکاری با وزارت میراث فرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در زمینه توسعه گردشگری روستایی خبر داد و تصریح کرد: برای ایجاد فرصتهای شغلی جدید در روستاهای دارای ظرفیت گردشگری، حمایتهای تسهیلاتی و مالی پیشبینی شده و آمادهایم با هماهنگی دستگاههای محلی این طرحها را اجرا کنیم.
وی با اشاره به وجود جمعیت عشایری فعال در سیستان و بلوچستان خاطرنشان کرد: توانمندسازی جوامع روستایی و عشایری از اولویتهای دولت است و برنامههایی برای حمایت از فعالیتهای تعاونی، اشتغال خانگی و ایجاد زنجیرههای ارزش محلی در دست اجرا قرار دارد.
معاون رئیسجمهور در امور روستایی و مناطق محروم کشور به موضوع عدالت در توسعه منطقهای پرداخت و ادامه داد: تجربه سالهای گذشته نشان داده است که برخی شاخصهای توسعه استانی ناعادلانه تنظیم شدند و موجب عقبماندگی استانهایی مانند سیستان و بلوچستان شده است.
وی افزود: در شاخصهای توسعه، سیستان و بلوچستان همواره در رتبههای آخر قرار داشته در حالیکه ظرفیتهای انسانی، معدنی و جغرافیایی آن کمنظیر است، بنابراین ترفندهایی که موجب استمرار این نابرابریها شده باید اصلاح تا عدالت در توزیع منابع برقرار شود.
حسین زاده از امضای تفاهمنامه با سازمان برنامه و بودجه برای اصلاح نظام تخصیص اعتبارات خبر داد و اضافه کرد: بر اساس شاخصهای جدید، ۱۰ استان دارای تنش آبی بحرانی در اولویت ویژه قرار گرفتهاند تا توسعه متوازن در سطح کشور برقرار شود.
وی به مشکلات قانونی در زمینه تخصیص مالیات بر ارزش افزوده در محدوده روستاها اشاره کرد و گفت: در حال بررسی راهکاری برای اصلاح این موضوع هستیم تا منابع در محل واقعی خود هزینه شود و منافع آن به مردم برسد.
سیستان و بلوچستان در آستانه جهش توسعهای
معاون رئیسجمهور در امور روستایی و مناطق محروم کشور با اشاره به اینکه سیستان و بلوچستان در موقعیتی تاریخی برای جهش توسعه قرار دارد گفت: نباید این فرصت از دست برود در واقع امروز کشور بیش از هر زمان دیگری به ظرفیتهای این استان نیاز دارد و باید از شرایط کنونی به نفع توسعه پایدار استفاده کرد.
وی با اشاره به نقش مرزهای شرقی در مبادلات اقتصادی و ترانزیتی بیان کرد: مبادلات مرزی آزاد و تجارت با کشورهای همسایه میتواند به موتور محرک توسعه سیستان و بلوچستان تبدیل شود و این منطقه را به یکی از کانونهای راهبردی اقتصاد کشور بدل کند.
حسین زاده اظهار کرد: سند توسعه سیستان و بلوچستان در دولت در حال بررسی است و پیشنهادهای جدید استان در جلسات آینده هیأت دولت مطرح و تصویب خواهد شد که در صورت نهایی شدن سند توسعه، این استان بهصورت ویژه در اولویت طرحهای ملی قرار میگیرد.
وی از برنامهریزی برای ایجاد مجتمعهای فناورانه و دهکدههای نوآوری در روستاهای دارای ظرفیت خبر داد و گفت: این مجتمعها میتوانند مشابه شهرکهای فناوری، ابر پیشران توسعه روستایی باشند و در کنار آنها فضاهای آموزشی، درمانی و ورزشی نیز ایجاد خواهد شد.
معاون رئیس جمهور اظهار کرد: ایجاد مشوق برای ماندگاری نیروهای متخصص در سیستان و بلوچستان ضروری است و باید ضوابطی تدوین شود که این نیروها ضمن برخورداری از حمایتهای لازم، انگیزه ماندن و خدمت در منطقه را داشته باشند.
دعوت به همافزایی و استفاده از فرصت تاریخی
وی با بیان اینکه هماهنگی میان دستگاهها در سیستان و بلوچستان بیسابقه است و این همافزایی باید حفظ شود تصریح کرد: فرصتی که امروز برای توسعه استان فراهم شده تکرارشدنی نیست، بنابراین مدیران استانی باید با سرعت، دقت و هماهنگی عمل کنند تا این منطقه به جایگاه شایسته خود در نقشه توسعه کشور برسد.
حسین زاده بیان کرد: تلاش دولت بر این است که با اجرای برنامههای عدالتمحور، تثبیت جمعیت در روستاها، توسعه اشتغال پایدار و بازگرداندن جاماندگان از تحصیل، مسیر پیشرفت سیستان و بلوچستان بهصورت پایدار و ماندگار ترسیم شود.
منبع: ایرنا