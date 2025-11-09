با پیگیری دادستان مرکز استان گلستان، به منظور افزایش نظارت بر منطقه حفاظت شده جهان نما، ایستگاه ایست و بازرسی پلیس انفال در پارک جنگلی کردکوی، مستقر شد.

باشگاه خبرنگاران جوان، مهدی رزاقی نژاد گفت: راه اندازی و استقرار ایستگاه ایست و بازرسی در ورودی تنها جاده دسترسی به منطقه حفاظت شده جهان نما در این شهرستان از مصوبات شورای حفظ حقوق بیت المال استان بود که مهر ماه امسال پس از بازدید رئیس کل دادگستری استان از این منطقه، مصوب شد.
رزاقی نژاد افزود: منطقه جهان نما، یکی از مناطق چهارگانه حفاظت شده جنگلهای هیرکانی در گلستان و زیستگاه گونه ارزشمند و در معرض خطر گوزنهای ایرانی است که به منظور جلوگیری از شکار این گونه در معرض خطر و پیشگیری از قاچاق چوب، راه اندازی ایست و بازرسی از اولویتهای مصوب شده در شورای حفظ حقوق بیت المال استان بود که امروز محقق شد.
وی ادامه داد: پلیس، شهرداری، محیطزیست، منابع طبیعی، جهاد کشاورزی، میراث فرهنگی و بسیج، در این ایستگاه بازرسی و گشتهای پلیس انفال، مشارکت میکنند.
دادستان مرکز استان گفت: ساخت و سازهای غیرمجاز و ویلاسازی یکی دیگر از آسیبهایی است که در سالهای اخیر طبیعت بکر و مناظر چشمنواز منطقه حفاظت شده جهان نما، را تهدید میکند و پیشگیری از حمل مصالح ساختمانی یکی دیگر از اهداف استقرار پلیس انفال در ورودی این منطقه است.
سیدمحمد مصطفی زاده، دادستان عمومی و انقلاب شهرستان کردکوی هم گفت: نیروهای پلیس انفال، ضابط قضایی هستند و دورههای آموزشی ویژه برای انجام بهتر اموری که به آنان سپرده شده است، برگزار کردهایم.
مصطفی زاده افرود: این ایستگاه در ورودی پارکجنگلی امام رضا علیه السلام کردکوی به صورت شبانه روزی فعال است.
