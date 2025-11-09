باشگاه خبرنگاران جوان- حجت الاسلام و المسلمین حسینی در حاشیه این بازدید اظهار داشت:در سند تحول و تعالی و برنامه عملیاتی قوه قضاییه در خصوص رعایت حقوق زندانیان، متهمان و افراد احضار و بازداشت شده به صراحت اشاره شده و همچنین توجه ویژه به کرامت انسانی این افراد از سوی ریاست معظم قوه قضاییه مورد تاکید قرار گرفته است.

وی بیان داشت:پرونده‌های تمامی زندانیان استان با هدف کاهش جمعیت کیفری و بهره مندی از تسهیلات قضایی، پایش و غربالگری خواهد شد.

رئیس کل دادگستری کردستان بر لزوم استمرار بازدید مسئولان قضایی استان از زندان‌ها و بازداشتگاه‌ها تأکید کرد و این موضوع را در جهت شناسایی سریع نواقص و کاستی‌ها و حل و فصل فوری مشکلات بسیار حائز اهمیت برشمرد.

در جریان این بازدید، رئیس کل دادگستری استان کردستان در ملاقات چهره به چهره با هریک از زندانیان ضمن استماع درخواست هایشان، دستورات لازم را برای رسیدگی به مطالبات و مشکلات آنها صادر کرد.

گفتنی است؛ این طرح همزمان در زندان مرکزی سنندج و سایر زندان‌های سطح استان با حضور روسای دادگستری، دادستان‌ها و ۸۰ نفر از قضات شهرستان‌های تابعه استان برگزار شد.

در پایان این طرح، در مجموع ۳۳۲ مورد از نهاد‌های ارفاقی به زندانیان سراسر استان که شامل مرخصی منجر به آزادی، پذیرش اعسار، اشتغال به کار، مرخصی، آزادی مشروط، اعطای پابند الکترونیکی، تعلیق مجازات، فک یا قبولی وثیقه، انتقال به محل سکونت و پیشنهاد عفو موردی می‌باشد، مورد پذیرش قرار گرفت.