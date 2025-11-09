باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجتالاسلام و المسلمین محمد حسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره پشت پرده عروسکهای موهن به نامهای مقدس گفت: چون این عروسکها با ویژگی خاص و مزین به نام اهل بیت (ع) بوده است، بهنظر ما برای آن هدفگذاری شده بود. پشت پرده آن تاحدودی دستگیر شدند و این موضوع سبب ورود همه دستگاهها شد. فقط ستاد امر به معروف ورود نکرد، بلکه دستگاههای امنیتی و قضایی هم پای کار آمدند. ما هم طبق گزارشات مردمی از همان ابتدا ورود کردیم و گزارشات، مرکز خرید و پشت پرده این عروسکها را منتقل کردیم.
حجتالاسلام طاهری آکردی در پاسخ به این سوال که پشت پرده این عروسکها از کجا نشات میگرفت؟ گفت: شما باید از دستگاه قضایی و امنیتی بپرسید. روال کار به این صورت است که ابتدا گزارشهایی در فلان پاساژ یا مغازه داده میشود، ما این گزارشات را به دستگاهها منتقل میکنیم، دستگاههای امنیتی و نظارتی موضوع را پیگیری کرده و طبق قانون با آنها برخورد میکنند. مثلاً گاهی هدف صرفاً تولید یا فروش بوده، گاهی هم هدف تبلیغ بوده است. بنابراین، گاهی نیت اقتصادی است و گاهی نیت سیاسی وسط میآید.
دبیر ستاد امر به معروف در پاسخ به این سوال که از خارج کشور این موضوع نشات گرفته؟ گفت: خیر، بعضی از آنها در داخل بوده است.