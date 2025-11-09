دبیر ستاد امر به معروف و نهی از پشت پرده عروسک‌های موهن با نام‌های «مرتضی» و «مرضیه» که سبب ورود قوه قضاییه شد، گفت.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ نفیسه خلیلی - حجت‌الاسلام و المسلمین محمد حسین طاهری آکردی، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر درباره پشت پرده عروسک‌های موهن به نام‌های مقدس گفت: چون این عروسک‌ها با ویژگی خاص و مزین به نام اهل بیت (ع) بوده است، به‌نظر ما برای آن هدف‌گذاری شده بود. پشت پرده آن تاحدودی دستگیر شدند و این موضوع سبب ورود همه دستگاه‌ها شد. فقط ستاد امر به معروف ورود نکرد، بلکه دستگاه‌های امنیتی و قضایی هم پای کار آمدند. ما هم طبق گزارشات مردمی از همان ابتدا ورود کردیم و گزارشات، مرکز خرید و پشت پرده این عروسک‌ها را منتقل کردیم.

حجت‌الاسلام طاهری آکردی در پاسخ به این سوال که پشت پرده این عروسک‌ها از کجا نشات می‌گرفت؟ گفت: شما باید از دستگاه قضایی و امنیتی بپرسید. روال کار به این صورت است که ابتدا گزارش‌هایی در فلان پاساژ یا مغازه داده می‌شود، ما این گزارشات را به دستگاه‌ها منتقل می‌کنیم، دستگاه‌های امنیتی و نظارتی موضوع را پیگیری کرده و طبق قانون با آنها برخورد می‌کنند. مثلاً گاهی هدف صرفاً تولید یا فروش بوده، گاهی هم هدف تبلیغ بوده است. بنابراین، گاهی نیت اقتصادی است و گاهی نیت سیاسی وسط می‌آید.

دانلود
فیلم اصلی
کد ویدیو

دبیر ستاد امر به معروف در پاسخ به این سوال که از خارج کشور این موضوع نشات گرفته؟ گفت: خیر، بعضی از آنها در داخل بوده است.

برچسب ها: عروسک ، اهداف سیاسی ، دبیر ستاد امر به معروف و نهی از منکر
خبرهای مرتبط
قوه قضاییه به ماجرای عروسک‌های موهن رسیدگی می‌کند
دستور دادستانی تهران برای شناسایی پشت صحنه توزیع عروسک‌های موهن 
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
نظرات کاربران
انتشار یافته: ۴
در انتظار بررسی: ۰
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
یا عربستان صهیونیستی یا اسرائیل پشت این فضیه هستن
۲
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
علی
۱۴:۱۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
این افراد هیچ تفاوتی با سلمان رشدی ندارند.
همان حکم سلمان رشدی را ، در مورد این افراد اجرا کنید.
۳
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۰۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
چه عجب قوه قضائیه از خواب ناز بیدار شده است. جای تعجب دارد
۲
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
لعنتی ها اعتقادات ملت را هدف قرار میدهند ازطرف بهئیان برنامه ریزی میشود
۲
۱۳
پاسخ دادن
ماجرای عروسک‌های موهن چه بود؟/ برخی پشت‌پرده‌ها شناسایی شدند + فیلم
هنرمند ارمنی: تمام آثارم تک‌نسخه و دارای امضا و اصالت‌ هستند + فیلم
پخش فصل اول سریال «مهیار عیار» از شبکه فراتر
اکران نیم‌بهای مجنون به مناسبت سالگرد شهادت مهدی زین‌الدین
«ایران‌جان» در خراسان جنوبی؛ نقطه عطف دیده‌شدن سرزمین دین، دانش و تلاش
«شبی که ماه کامل شد» به هند رفت/ حضور جهانی اثر تحسین‌شده نرگس آبیار
«ایران جان» باعث تقویت همبستگی ملی می‌شود
قهرمانان امروز ما از دلِ مردم ایران برخاستند + فیلم
«نصرالله» و نقش رسانه ملی در تبیین تحولات منطقه
پنج فیلم سینمایی با موضوع جنگ ۱۲ روزه در دست تولید است
آخرین اخبار
تجلی ایمان ملی در روایت قهرمانان هور/ تداوم بازنمایی رشادت شهدایی که حماسه‌های جاودان آفریدند
«شبی که ماه کامل شد» به هند رفت/ حضور جهانی اثر تحسین‌شده نرگس آبیار
آیین یادبود احمد پژمان در فرهنگسرای اندیشه برگزار می‌شود
«ایران جان» باعث تقویت همبستگی ملی می‌شود
قهرمانان امروز ما از دلِ مردم ایران برخاستند + فیلم
اکران نیم‌بهای مجنون به مناسبت سالگرد شهادت مهدی زین‌الدین
هنرمند ارمنی: تمام آثارم تک‌نسخه و دارای امضا و اصالت‌ هستند + فیلم
پنج فیلم سینمایی با موضوع جنگ ۱۲ روزه در دست تولید است
ماجرای عروسک‌های موهن چه بود؟/ برخی پشت‌پرده‌ها شناسایی شدند + فیلم
مروری بر سینمای دهه شصت با پخش «آن سفر کرده» از شبکه نمایش
«ایران‌جان» در خراسان جنوبی؛ نقطه عطف دیده‌شدن سرزمین دین، دانش و تلاش
«نصرالله» و نقش رسانه ملی در تبیین تحولات منطقه
پخش فصل اول سریال «مهیار عیار» از شبکه فراتر