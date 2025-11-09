باشگاه خبرنگاران جوان- سعید اوحدی در دیدار با خانواده شهید «محسن شاه نظری» از شهدای اقتدار با گرامیداشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: شهدا در مسیر خداوند به شهادت رسیدند و عاقبتبخیری پاداشی بود که خداوند به شهدا اعطا کرد. عزت و استقلال امروز کشور ثمره خون شهدای عزیز ما است.
معاون رئیس جمهور در این دیدار با بیان اینکه داغ فرزند برای پدر و مادر سنگین است اما عاقبتبخیری مهمترین خواسته والدین برای فرزند است، گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی میفرمایند باید شهید زندگی کرد تا شهید شد و امیدوارم ما هم از برکات شهدای گرانقدر بهرهمند شویم.
در این دیدار مادر شهید محسن شاهنظری به بیان ویژگیهایی از فضائل اخلاقی شهید بزرگوار و عشق و ارادت شهید به اهل بیت (ع) پرداخت که سرانجام در مسیر سالار سید شهدا امام حسین (ع) به شهادت رسید.
معاون رئیس جمهور همچنین در دیدار با خانواده شهید اقتدار «کیومرث کوثری مقدم» یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت و بر ادامهدادن راه و مسیر شهدا تاکید کرد و گفت: خانواده شهدا همه زندگی خود را برای خداوند متعال سرمایهگذاری کردند.
اوحدی در خصوص مهمترین خواسته و دغدغه خانواده شهدای اقتدار گفت: در همه دیدارهایی که از ۱۰۶۴ خانواده شهید عزیز و مظلوم جنگ تحمیلی ۱۲ روزه داشتیم که با حضور معاونین بنیاد در استانها و اینجانب در تهران انجام شد، وقتی که خدمت خانواده معظم شهدا رسیدیم، خواسته اول و آخر آنها دفاع از آرمانهای شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بود.
معاون رئیس جمهور خاطرنشانکرد: شهدا مسیری را میرفتند که تعریف شده و مشخص بود. آنها در عالم خلقت به دنبال این بودند تا به سر منزل مقصود برسند، همانند شهیدی که خواب شهادت خود را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دیده بود و سرانجام داخل خودرو پشت چراغ قرمز در میدان قدس تجریش به شهادت رسید.
رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به دیدار با خانواده شهیدان «محسن شاه نظری» و «کیومرث کوثری مقدم» از شهدای اقتدار، گفت: توفیق داشتیم با ۲ خانواده عزیز شهیدی که از خانوادههای خود بنیاد شهید و امور ایثارگران بودند دیدار کنیم و امیدوارم استقلال و عزت جمهوری اسلامی همچنان باقی بماند و امانتداران خوبی باشیم.
اوحدی با تاکید بر اینکه درخواست خانواده معظم شهدا ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و روایتگری سجایای این شهدای عزیز، سبک زندگی، اهداف شهدا و نوع نگاه آنها باید به درستی روایت شود، گفت: روایتگری زندگی شهدا زمینهای برای گسترش ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و نسبت به آن تاکید داریم زیرا مهمترین رسالت بنیاد شهید و امور ایثارگران روایتگری زندگی شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.
معاون رئیس جمهور تصریحکرد: امیدواریم رسالت سنگینی که سازمان صدا و سیما، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دیگر مجموعههای فرهنگی و تبلیغی کشور به عهده دارند را در مقابل جنایت عظیم دشمنان در جنگ ۱۲ روزه به درستی روایت کنیم.
اوحدی گفت: باید باور کنیم که دشمنان ما شقیترین انسانهای روی زمین بودند. امیدوارم بتوانیم امانتدار خوبی برای ادامه آرمانهای شهدا باشیم و با روایتگری؛ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه گسترش دهیم.
یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد، عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و سعید گنجی مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد در این دیدارها حضور داشتند.