رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران گفت: خواسته اول و آخر خانواده‌های شهدای اقتدار دفاع از آرمان‌های شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

باشگاه خبرنگاران جوان- سعید اوحدی در دیدار با خانواده شهید «محسن شاه نظری» از شهدای اقتدار با گرامی‌داشت یاد و خاطره شهدا به ویژه شهدای جنگ تحمیلی ۱۲ روزه، گفت: شهدا در مسیر خداوند به شهادت رسیدند و عاقبت‌بخیری پاداشی بود که خداوند به شهدا اعطا کرد. عزت و استقلال امروز کشور ثمره خون شهدای عزیز ما است.

معاون رئیس جمهور در این دیدار با بیان اینکه داغ فرزند برای پدر و مادر سنگین است اما عاقبت‌بخیری مهم‌ترین خواسته والدین برای فرزند است، گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی می‌فرمایند باید شهید زندگی کرد تا شهید شد و امیدوارم ما هم از برکات شهدای گرانقدر بهره‌مند شویم.

 در این دیدار مادر شهید محسن شاه‌نظری به بیان ویژگی‌هایی از فضائل اخلاقی شهید بزرگوار و عشق و ارادت شهید به اهل بیت (ع) پرداخت که سرانجام در مسیر سالار سید شهدا امام حسین (ع) به شهادت رسید.

معاون رئیس جمهور همچنین در دیدار با خانواده شهید اقتدار «کیومرث کوثری مقدم» یاد و خاطره شهدا را گرامی داشت و بر ادامه‌دادن راه و مسیر شهدا تاکید کرد و گفت: خانواده شهدا همه زندگی خود را برای خداوند متعال سرمایه‌گذاری کردند.

 اوحدی در خصوص مهم‌ترین خواسته و دغدغه خانواده شهدای اقتدار گفت: در همه دیدارهایی که از ۱۰۶۴ خانواده شهید عزیز و مظلوم جنگ تحمیلی ۱۲ روزه داشتیم که با حضور معاونین بنیاد در استان‌ها و اینجانب در تهران انجام شد، وقتی که خدمت خانواده معظم شهدا رسیدیم، خواسته اول و آخر آنها دفاع از آرمان‌های شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت بود.

معاون رئیس جمهور خاطرنشان‌کرد: شهدا مسیری را می‌رفتند که تعریف شده و مشخص بود. آنها در عالم خلقت به دنبال این بودند تا به سر منزل مقصود برسند، همانند شهیدی که خواب شهادت خود را در جنگ تحمیلی ۱۲ روزه دیده بود و سرانجام داخل خودرو پشت چراغ قرمز در میدان قدس تجریش به شهادت رسید.

رئیس بنیاد شهید و امور ایثارگران با اشاره به دیدار با خانواده شهیدان «محسن شاه نظری» و «کیومرث کوثری مقدم» از شهدای اقتدار، گفت: توفیق داشتیم با ۲ خانواده عزیز شهیدی که از خانواده‌های خود بنیاد شهید و امور ایثارگران بودند دیدار کنیم و امیدوارم استقلال و عزت جمهوری اسلامی همچنان باقی بماند و امانت‌داران خوبی باشیم.

 اوحدی با تاکید بر اینکه درخواست خانواده معظم شهدا ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و روایتگری سجایای این شهدای عزیز، سبک زندگی، اهداف شهدا و نوع نگاه آنها باید به درستی روایت شود، گفت: روایتگری زندگی شهدا زمینه‌ای برای گسترش ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است و نسبت به آن تاکید داریم زیرا مهم‌ترین رسالت بنیاد شهید و امور ایثارگران روایتگری زندگی شهدا و ترویج فرهنگ ایثار و شهادت است.

معاون رئیس جمهور تصریح‌کرد: امیدواریم رسالت سنگینی که سازمان صدا و سیما، بنیاد شهید و امور ایثارگران و دیگر مجموعه‌های فرهنگی و تبلیغی کشور به عهده دارند را در مقابل جنایت عظیم دشمنان در جنگ ۱۲ روزه به درستی روایت کنیم.

 اوحدی گفت: باید باور کنیم که دشمنان ما شقی‌ترین انسان‌های روی زمین بودند. امیدوارم بتوانیم امانتدار خوبی برای ادامه آرمان‌‌های شهدا باشیم و با روایت‌گری؛ ترویج فرهنگ ایثار و شهادت را در جامعه گسترش دهیم.

 یعقوب سلیمانی، معاون فرهنگی و آموزشی بنیاد، عباسعلی رضایی، مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران تهران بزرگ و سعید گنجی مدیرکل اسناد و انتشارات بنیاد در این دیدارها حضور داشتند. 

برچسب ها: بنیاد شهید ، جنگ ۱۲ روزه
خبرهای مرتبط
تمدید مهلت ثبت‌نام تکمیل ظرفیت آزمون استخدامی ایثارگران
حل مشکلات خوابگاهی دانشجویان؛ به زودی
رییس بنیاد شهید:
۳۰ میلیون یورو برای واردات تجهیزات پزشکی و ویلچر موردنیاز ایثارگران اختصاص یافت
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
فروشندگان آنلاین مراقب باشید؛ مجرمان با پرداخت جعلی کالا می‌برند
قوه قضاییه: اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده، صحت ندارد
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
آخرین اخبار
پدافند غیرعامل باید به یک فرهنگ عمومی و الزام قانونی تبدیل شود
ثبت‌نام بیش از ۲۲۸ هزار مددجوی بهزیستی در نهضت ملی مسکن
قوه قضاییه: اظهارات رسایی در مورد انتصاب مجدد یک دادستان دستگیر شده، صحت ندارد
فروشندگان آنلاین مراقب باشید؛ مجرمان با پرداخت جعلی کالا می‌برند
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار
تحقق کامل منابع و پیشرفت دو پروژه مهم خدماتی در منطقه ۱۰
کشف ۱۳۰ میلیارد تومان لوازم یدکی قاچاق در جنوب تهران
دستگیری ۲ برادر قاتل به اتهام قتل ۳ نفر
تغییرات اساسی در میادین و بازار‌های میوه و تره‌بار؛ از ارتقای کیفی تا تغییر فضای بصری غرف
استفاده از ظرفیت صلح و سازش در پرونده‌های امنیتی و بانکی ممکن است
زاکانی: در موضوع حریم اقدامات استانداری غیرقانونی است
معرفی سامانه نوبت‌دهی اینترنتی مراکز درمانی تأمین اجتماعی
متلاشی شدن یک شبکه قاچاق و کشف ۱۴۰کیلوگرم تریاک
دیپلماسی قضایی پل ارتقای جایگاه حقوقی ایران در جهان
مجسمه والرین نماد قدرت و استقامت ملت ایران است
خواسته خانواده‌های شهدای اقتدار؛ دفاع از آرمان‌های شهدا است
بحران آب تهران حاصل چند دهه بی‌برنامگی است/ بحران آب حل شدنی است
تغییر ساعت نظافت پیاده‌رو‌ها و انهار در پایتخت
«گل» حتی از «حشیش» هم ویران‌کننده‌تر است
کشف ۱۳ هزار تُن انواع نهاد‌های دامی احتکار شده از یک شرکت
آزادراه تهران کرج امشب مسدود می‌شود
متقاضیان انتخابات شورای شهر تهران به صورت فردی و فهرستی رقابت می‌کنند
زیر فشار کار و بی‌توجهی؛ واقعیت وضعیت پاکبان‌های تهران از زبان خودشان
علل ماندگاری پرونده‌ها احصا و رفع شود
معاون اول قوه قضاییه: هیچ نهادی حق سرپیچی از اجرای قانون الزام را ندارد
چمران: با منطق و تفاهم مسائل حریم و آب تهران را پیش می‌بریم
رئیس سازمان ثبت: ۸ میلیون مسکن روستایی دارای سند شده‌اند
رونمایی از سامانه استعلامات قانون الزام به ثبت رسمی معاملات اموال غیرمنقول
سناریوی داماد طمع‌کار برای قتل مادرزن
ترافیک در اشرفی اصفهانی حوالی سیمون بولیوار پرحجم و سنگین است