شهروندخبرنگار ما از تاخیر در پرداخت حق الزحمه پزشکان نظام ارجاع شهری بیمه سلامت ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - نظام ارجاع شهری پزشکان به منظور تسهیل و تسهیل در مراجعه به پزشکان متخصص و کاهش پرداخت‌های درمانی طراحی شده است. اما به گفته شهروندخبرنگار ما برخی از پزشکان شاغل در نظام ارجاع شهری بیمه سلامت بیش از ۴ ماه است که حقوق و دستمزد خود را در این طرح دریافت نکردند و این تاخیر در پرداخت مشکلاتی را برای آنها به وجود آورده است.

وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

من بعنوان یک پزشک شاغل در نظام ارجاع شهری بیمه سلامت اعلام می‌کنم که این سازمان با وجود تعهدی که دارد؛ از آخر خرداد ماه هیچ مبلغی به پزشکان پرداخت نکرده و پزشکان شاغل در این طرح با مشکلات عدید‌های جهت گذراندن زندگی رو‌به‌رو هستند لطفا پیگیری نمایید.

