باشگاه خبرنگاران جوان؛ زهرا بالاور - نشست خبری نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت صبح امروز یکشنبه ۱۸ آبان ماه در حسینیه جماران برگزار شد. در ابتدای این مراسم آیاتی از کلام الله مجید قرائت و سپس سرود ملی کشورمان پخش شد.

جلال غفاری قدیر دبیر نوزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با یادی از شهدای جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: جا دارد از شهید سپهبد حسین سلامی یاد کنم، ایشان همیشه همراه ما بودند. وقتی ایشان به جشنواره می‌آمد ما همیشه سخنرانی خوبی داشتیم. بر اساس گفته دخترشان ایشان شب قبل از سخنرانی ساعت‌ها مطالعه می‌کردند تا سخنان خوبی گفته شود.

وی با اشاره به طوفان الاقصی بیان کرد: قبل از طوفان الاقصی و بعد از طوفان الاقصی متفاوت بود. کودک‌کشی و دیگر جنایات رژیم صهیونیستی مسئله‌ای است که تاریخ را تکان داد. مسئله طوفان الاقصی مسئله ساعت‌ها، ماه‌ها و سال‌ها است. نابودی رژیم درحال تحقق است و طوفان الاقصی مسئله ساده‌ای نبود. بعضی اساتید می‌گویند سینما را از هنر تبدیل به پروپاگاندا کردند. پس اگر از پدیده مقاومت صحبت می‌کنیم، یعنی برگرداندن ریل به مسیر درست. شخصیت چریک و بزرگ یحیی سنوار به عنوان اسطوره ملت‌های عرب تا سال‌ها باقی خواهد ماند.

دبیر شانزدهمین جشنواره بین‌المللی فیلم مقاومت با اشاره به اهمیت طوفان الاقصی گفت: خلیج فارس یک نقطه تاریخی نیست، بلکه مسئله خلیج فارس ۵۰۰ سال سابقه ما است. مسئله مقاومت و فلسطین در جشنواره هفدهم مطرح شد و طوفان الاقصی بطن کار بود. طوفان الاقصی هنر و ملت‌های دنیا را تکان داد. امروز موضع گیری هنرمندان و افراد سرشناس را نسبت به مسئله فلسطین مشاهده می‌کنید.

وی با اشاره به مقاومت در جنگ ۱۲ روزه بیان کرد: شاخصه خاص جشنواره نوزدهم اتفاقی است که این قضیه نه تنها ۱۲ روز، بلکه ۱۲ سال روایت دارد. مسئله جنگ ۱۲ روزه و شکست اسرائیل و آمریکا و دستپاچگی آن‌ها برای توقف جنگ، مسئله راهبردی بوده است که خود رژیم آن‌ها را بهم زده است. امسال فراخوان جشنواره نوزدهم را درحالی اعلام می‌کنیم که لازم است، اتفاقات پس از طوفان الاقصی و اتفاق مهم جنگ ۱۲ روزه را در نظر بگیریم.

وی ادامه داد: جنگ ۱۲ روزه نشان داد نظریه مقاومت، صرفا یک چارچوب ایدئولوژی نیست و مورد مطالعه آکادمیک قرار گرفته است و تمام قابلیت‌های ما را در بعد نظامی نشان داد‌. در مباحث دیگر امنیت منطقه‌ای را تقویت کرد. پس از جنگ ۱۲ روزه و مقاومت نیروهای ما افکار دنیا متوجه پدیده ویژه‌ای در جوامع غربی اروپا و آمریکا شدند. این پیروزی حاصل نشد مگر به مقاومت مردم. این ادراک سریعا منتشر شد که مقاومت یک هویت سیاسی و رسانه‌ای است. ما در این جنگ همراهی بیش از ۶۰ درصد مردم کشورهای عربی را داشتیم و مفهوم مقاومت تمدنی را در جهان شکل داد. یعنی مقاومت در برابر سلطه جویان. جشنواره در تعهد به این آرمان و فکر مقدس حرکت می‌کند.

وی در ادامه از برگزاری جشنواره هجدهم گفت: خداراشکر جشنواره امسال به خوبی برگزار شد. تلاش کردیم امسال جشنواره پس از برگزاری در تعطیلی قرار نگیرد. همچنین پیشنهادی مطرح شد و ما بر سالانه شدن جشنواره تاکید داشتیم. نگرانی کمبود آثار را داشتیم، اما صادقانه می‌گویم نه، شاهد هستیم فیلمسازی در عرصه مقاومت و محورهای نوزده‌گانه جشنواره ادامه دارد.

وی تاکید کرد: پنج الی شش فیلم بلند در حوزه جنگ ۱۲ روزه درحال آماده سازی است. برخی از دوستان از سر فیلمبرداری تماس می‌گیرند و می‌گویند تلاش داریم کار را برسانیم. رسانه‌ها به جا افتادن جشنواره فیلم مقاومت کمک کرده‌اند. عزیزان هیات داور در دوره هجدهم با دقت آثار را می‌دیدند که این اتفاق حفظ خواهد شد. ما واقعا شرمنده بزرگواری فیلمسازان هستیم که استرس و نگرانی ارسال و آمادگی کار را دارند.

وی ادامه‌داد: دوره قبلی در بیش از ۲۰ استان اکران داشتیم و امسال اکران آثار را به ۳۰ استان و سراسر کشور گسترش خواهیم داد. همراهی سینمادارهای کشور و حوزه هنری را خواهیم داشت که تشکر دارم. مسئله اکران مردمی از دوره هجدهم پررنگ تر دنبال شده است.

وی با اشاره به بخش‌های مختلف جشنواره و تفکیک نشدن بخش ملی و بین‌المللی گفت: سال گذشته از این رویداد در کشور عراق استقبال شد. حداقل با ده کشور صحبت شده است تا اکران آثار با موضوعات دفاع مقدس و از این قبیل را داشته باشیم. رقابت بخش بین‌‌الملل و بخش داخلی را خواهیم داشت که آثار با هم داوری خواهند شد. این جشنواره ماهیت بین‌المللی دارد و ممکن است شرایط هموار شود و میزبانی این جشنواره در یک کشور دیگر باشد. ان‌شاءالله پس از آزادی قدس برگزاری این جشنواره را در قدس خواهیم داشت، چرا که این جشنواره وام دار غزه و فلسطین است.

سپس تمدنی، مدیر روابط عمومی جشنواره نونزدهمین جشنواره فیلم مقاومت با یادی از نام شهدای جنگ ۱۲ روزه، خبر داد: هر کدام از بخش‌های جشنواره به نام یکی از شهدا نامگذاری شده است.

وی ادامه داد: میزبان فرزند شهید محمود باقری هستیم و بنا است پرتره‌ای از تصویر شهید محمود باقری که کاری از هنرمند کشورمان روح الامین تقدیم خانواده ایشان شود.

در ادامه پرتره‌ای از سردار شهید محمود باقری به فرزند وی تقدیم شد.

سپس فرزند سردار شهید محمود باقری بیان کرد: قدردان این دعوت هستم. حضرت آقا در تشریف فرمایی که سال ۱۴۰۲ از مجموعا دستاورد‌ها و محصولات هوا و فضا داشتند، فرمودند: هرکجا نیروی علم و ایمان کنار هم قرار گیرد آثار و برکاتی قریب به معجزه خواهد بود. مصداق عینی کار بچه‌های موشکی بود که در این جنگ ۱۲ روزه از خود نشان دادند و در کمال گمنامی و خلاص تمام نتایج این معجزه را در جنگ ۱۲ روزه دیدیم.

وی ادامه داد: در خاطره‌ای پدر شهیدم گفت: یک زمانی برای پرتاپ یک موشک دست به دامان کشور‌های همسایه بودیم تا یک موشک برای ما پرتاپ کنند؛ لذا با تلاش‌ها پرتاپ موشک اعرابی برای ما ندارد و امروز در لبه این تکنولوژی قدم بر می‌داریم و در زمینه تولید، فناوری و توسعه فعال هستیم.

وی با یادی از شهدای مظلوم موشکی گفت: شهدای موشکی ما در روز‌های ابتدایی جنگ برای پرتاپ ۷۰ موشک تقریبا ۴۰ نفر را فدا کردیم. امیدوارم قدر این عزیزان را بدانیم، مخصوصا مسئولین.

در ادامه این مراسم یاد و خاطره شهید فرشته باقری، خبرنگار دفاع پرس گرامی داشته شد.