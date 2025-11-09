مراسم صدای همدلی از مشهد تا افغانستان با حضور بیش از ۷۰۰ خیر افغانستانی مقیم ایران در مشهد برگزار شد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ علیرضا شریفی- بیش از ۷۰۰ نیکوکار و خیر افغانستانی مقیم جمهوری اسلامی ایران در مراسمی با عنوان «صدای همدلی از مشهد تا افغانستان» برای حمایت از خانواده‌های نیازمند و مهاجران بازگشته، اعلام همبستگی و همکاری کردند.

در این مراسم که به همت مؤسسه خیریه سیدالشهدا (ع) برگزار شد، خیرین افغانستانی تعهد کردند برای سه‌هزار خانواده نیازمند و بازگشت‌کننده به افغانستان، سوخت زمستانی شامل ذغال‌سنگ، هیزم و ذغال‌چوب تهیه کنند.

رامین امید، عضو مؤسسه خیریه سیدالشهدا (ع)، در این مراسم گفت:«در پی بازگشت بیش از یک‌میلیون و پانصد هزار نفر از مهاجران افغانستانی از ایران، شمار خانواده‌های نیازمند در افغانستان افزایش یافته است. به همین دلیل، مؤسسه تصمیم دارد با حمایت خیرین، بخشی از نیازهای فوری از جمله سوخت زمستانی و ساخت مسکن برای خانواده‌های محروم را تأمین کند.»

وی افزود: توزیع سوخت زمستانی برای خانواده‌های نیازمند و مهاجران بازگشته، در ولایات هرات، کابل، مزار شریف و فراه انجام خواهد شد.

در پایان این مراسم، از جمعی از خیرین افغانستانی با اهدای لوح سپاس قدردانی شد.