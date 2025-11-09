شهر اراک در جلسه هیات مدیره باشگاه پرسپولیس به عنوان میزبان دیدار شهرآورد پایتخت اعلام شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - جلسه هیات مدیره پرسپولیس امروز برگزار شد در این جلسه، انتخاب رئیس هیات مدیره و تعیین میزبان شهرآورد به عنوان محور‌های اصلی دستور کار مورد بحث قرار گرفت.

بر این اساس، سید علیرضا سیداردوبادی با تایید اعضای هیات مدیره به عنوان رئیس هیات مدیره باشگاه پرسپولیس منصوب شد.

همچنین اعضای هیات مدیره شهر اراک را به عنوان میزبان دیدار رفت شهرآورد تعیین کردند.

بررسی آیین‌نامه جدید مدارس فوتبال نیز از دیگر مباحث این نشست بود که پس از جمع‌بندی و تصویب اعضا، اجرایی خواهد شد.

شهرآورد پایتخت در چارچوب هفته دوازدهم لیگ برتر فوتبال باشگاه‌های کشور ۱۴ آذر ماه برگزار خواهد شد.