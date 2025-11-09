باشگاه خبرنگاران جوان - معاون وزیر نفت و مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران روز یکشنبه در جریان برگزاری نشست هیأت‌ مدیره شرکت نفت وگاز پارس در عسلویه، از کارکنان صنعت نفت در اقصی‌نقاط خلیج فارس قدردانی کرد و گفت: با توجه به آغاز روزهای سرد سال و آمادگی این شرکت برای تأمین انرژی مورد نیاز کشور، برنامه‌ریزی دقیق برای تأمین پایدار گاز کشور در فصل زمستان انجام شده‌ است.

حمید بورد افزود: همکاران خدوم این صنعت بویژه کارکنان شرکت نفت و گاز پارس وظیفه سنگین تأمین بیش از ۷۰ درصد گاز مصرفی کشور را بر عهده دارند.

وی بیان کرد: در همین ارتباط، امروز نیز هیأت‌مدیره شرکت ملی نفت ایران در استان بوشهر و در منطقه عسلویه حضور یافته تا مشکلات و موضوعات مرتبط با شرکت نفت و گاز پارس، منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس و سایر شرکت‌های فعال در حوزه خلیج فارس را بررسی و برای تسریع در تصمیم‌گیری‌ها چاره‌اندیشی کند.

بورد ادامه داد: براساس تجربه سال‌های گذشته، جلسات ادواری ویژه‌ای با حضور وزیر نفت برای پیگیری مسائل مربوط به تولید و پایداری شبکه گاز در فصول سرد برگزار می‌شود.

مدیرعامل شرکت ملی نفت ایران تأکیدکرد: دستور کار اصلی این نشست، بررسی مسائل مربوط به تولید گاز از حوزه خلیج فارس و بویژه منطقه عسلویه است تا با برنامه‌ریزی منسجم، آمادگی کامل برای ورود به فصل سرما و استمرار تولید پایدار گاز کشور فراهم شود.

