وزیر امور خارجه فرانسه، از حملات ایالات متحده به کشتی های در حال تردد در کارائیب و اقیانوس آرام انتقاد کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ژان نوئل بارو در مصاحبهای با خبرگزاری فرانسه گفت: «ایالات متحده با انجام این حملات، قوانین بینالمللی و قوانین دریایی را نقض کرده است.»
او نگرانی خود را در مورد وضعیت پرتنش منطقه ابراز کرد.
در عین حال، او بر عزم مقامات فرانسوی برای مبارزه با تجارت مواد مخدر که در اروپا رشد انفجاری دارد، تأکید کرد و آن را به عنوان یک موضوع امنیت ملی فرانسه توصیف کرد.
بارو پیش از این اعلام کرده بود که فرانسه با تقویت کار سفارتخانههای خود در کشورهای آمریکای لاتین، مبارزه خود با قاچاق مواد مخدر را تشدید خواهد کرد.
در ماههای سپتامبر و اکتبر، ایالات متحده بارها از نیروهای مسلح خود برای نابودی قایقهایی در نزدیکی سواحل ونزوئلا که گفته میشد مواد مخدر حمل میکردند، استفاده کرد. انبیسی نیوز در پایان ماه سپتامبر گزارش داد که ارتش ایالات متحده در حال بررسی گزینههایی برای انجام حملات علیه قاچاقچیان مواد مخدر در داخل ونزوئلا است.
در ماه نوامبر، دونالد ترامپ، رئیس جمهور آمریکا، اظهار داشت که روزهای ریاست جمهوری نیکولاس مادورو در ونزوئلا به شماره افتاده است، در حالی که تأکید کرد واشنگتن قصد جنگ با کاراکاس را ندارد.
منبع: ریانووستی