باشگاه خبرنگاران جوان - حسین کرمانپور روز یکشنبه در نشست خبری دومین جشنواره بینالمللی عکس «ایران جوان» با موضوع جمعیت، امید و آینده، افزود: در دور گذشته استقبال خوبی از جشنواره عکس ایران جوان شد و در این دوره، جشنواره را بین المللی کردیم. در طول زمان، بحث جمعیت به سمت و سوی مسائل دیگری رفته است. بحث جمعیت، اگر اولین دغدغه سلامت کشور نباشد، دومین دغدغه محسوب میشود و در دنیا نیز میلیاردها دلار برای موضوع جمعیت هزینه میشود تا حتی یک نفر به جمعیت افزوده شود.
وی ادامه داد: باید نگاهها را معطوف و توجهها را جلب کنیم تا جمعیت تبدیل به یکی از دغدغههای جامعه شود و یکی از روشها، بهره مندی از نگاه هنرمندان است. لنز دوربینها خیلی راحتتر میتوانند مسئله جمعیت را به تصویر بکشند و وقتی این نگاهها به نمایش در آید، نگاه کلی جامعه نسبت به جوانی جمعیت مشخص میشود.
کرمانپور اظهار کرد: نیروی خلاق در حوزه فناوری اطلاعات هم جوانان هستند و هر قدر سن بیشتر میشود، میزان خلاقیت کاسته خواهد شد. در هنر و عکاسی نیز همین طور است و جوانان نگاه خلاقانهای دارند.
رئیس مرکز روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی خاطرنشان کرد: موضوع جوانی جمعیت فقط مربوط به ایران نیست و حتی کشورهایی مانند ژاپن و کره جنوبی و آلمان و فرانسه و آمریکا هم به دنبال حل مشکل جمعیت هستند.