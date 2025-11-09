قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران و معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه در حاشیه کنفرانس عمومی یونسکو بر گسترش همکاری‌های علمی و دانشگاهی ایران و روسیه تاکید کردند.

باشگاه خبرنگاران جوان - به نقل از وزارت علوم، در دیدار شمس‌بخش قائم‌مقام وزیر علوم، تحقیقات و فناوری جمهوری اسلامی ایران با الکساندر پانکین معاون وزیر امور خارجه فدراسیون روسیه، که با حضور پاکتچی سفیر جمهوری اسلامی ایران در یونسکو و حسین فرطوسی دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در حاشیه کنفرانس عمومی یونسکو در سمرقند برگزار شد، دو طرف بر ضرورت توسعه و تعمیق همکاری‌های علمی، پژوهشی، و فناوری میان دانشگاه‌ها و مؤسسات علمی دو کشور و تسهیل تبادل استاد و دانشجو تأکید کردند.

در این نشست، با اشاره به همکاری میان دانشگاه‌های ایران با دانشگاه‌های روسیه در حوزه‌های فنی و صنعتی، دو طرف بر استفاده از ظرفیت‌های گسترده علمی و فناوری ایران و روسیه در راستای گسترش تعاملات دانشگاهی تاکید کردند.

همچنین در این دیدار، در خصوص همکاری‌های مشترک در حوزه‌های فناوری‌های نو، علوم پایه، مهندسی، فناوری فضایی، هوش مصنوعی، حمل‌ونقل، انرژی، محیط‌زیست، علوم زمین، اقیانوس‌شناسی، سلامت و پزشکی گفت‌و‌گو شد.

توسعه همکاری در زمینه آموزش زبان‌های فارسی و روسی، تبادل استاد و دانشجو، و تعامل میان کرسی‌ها و مراکز نوع دوم یونسکو، شهر‌های خلاق و یادگیرنده از دیگر محور‌های گفت‌و‌گو بود.

شمس‌بخش و الکساندر پانکین در این دیدار، با تأکید بر اهمیت یادگیری دو کشور از تجربیات یکدیگر در وضعیت تحریم، بر ضرورت استفاده از نیرو‌های توان‌مند در مسیر توسعه علمی تأکید کردند.

چهل‌وسومین کنفرانس عمومی یونسکو برای نخستین بار خارج از مقر اصلی یونسکو در پاریس برگزار شد و سمرقند، شهر تاریخی ازبکستان، میزبان این رویداد بین‌المللی بود.

حسین سیمایی وزیر علوم نیز هفتم آبان ماه به همراه مشاور وزیر و مدیرکل حوزه وزارتی و روابط عمومی و دبیرکل کمیسیون ملی یونسکو در ایران، جهت حضور در چهل‌وسومین کنفرانس عمومی یونسکو، به شهر سمرقند ازبکستان سفر کرده بود.

وزیر علوم طی سفر به سمرقند با روسای جمهور اسلواکی، ازبکستان، وزیر آموزش عالی ازبکستان، وزیر آموزش عالی فیلیپین، وزیر آموزش پاکستان، وزیر آموزش نیجریه، وزیر علوم مجارستان دیدار و گفت‌و‌گو کرد.

