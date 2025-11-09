در حاشیه بازی‌های همبستگی اسلامی، وزیر ورزش ایران و رئیس کمیته ورزش طالبان بر توسعه مناسبات ورزشی تأکید کردند و دیپلماسی ورزشی را راهی برای تحکیم روابط منطقه‌ای خواندند.

باشگاه خبرنگاران جوان- احمدالله وثیق، رئیس کمیته تربیت بدنی و ورزش طالبان با احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران، دیدار کرد. در این نشست، طرفین بر لزوم توسعه همکاری‌های ورزشی میان دو کشور همسایه تأکید کردند.

وزیر ورزش و جوانان ایران در این دیدار با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت کاروان ورزشی افغانستان در بازی‌های همبستگی اسلامی، گفت: «ایران و افغانستان به عنوان دو کشور هم‌فرهنگ و هم‌زبان، ظرفیت‌های گسترده‌ای برای همکاری در عرصه ورزش دارند. تقویت ارتباطات دوجانبه می‌تواند زمینه‌ساز اجرای پروژه‌های مشترک و ارتقای سطح ورزش در هر دو کشور باشد.»

دنیامالی با اشاره به اهمیت دیپلماسی ورزشی در تحکیم روابط منطقه‌ای، افزود: «افغانستان یکی از همسایگان مهم ماست و ما علاقه‌مندیم روابط ورزشی با این کشور را در سطوح مختلف گسترش دهیم. به‌ویژه در رشته کریکت، که افغانستان در آن پیشرفت‌های چشمگیری داشته، مایلیم از تجربیات مربیان و ورزشکاران افغان بهره‌مند شویم.»

در ادامه این دیدار، احمدالله وثیق نیز با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و افغانستان، گفت: «دو ملت ایران و افغانستان همواره روابطی دوستانه و نزدیک داشته‌اند. ایران در سطح منطقه از جایگاه برجسته‌ای در ورزش برخوردار است و ما مشتاقیم از ظرفیت‌های فنی و تجربیات این کشور برای ارتقای ورزش افغانستان استفاده کنیم.»

وی همچنین از آمادگی افغانستان برای همکاری‌های مشترک در زمینه آموزش، برگزاری اردوهای تمرینی و تبادل هیأت‌های ورزشی خبر داد و ابراز امیدواری کرد این تعاملات به تقویت دوستی میان ملت‌ها و رشد ورزش در منطقه منجر شود.

برچسب ها: روابط ایران و افغانستان ، ورزش افغانستان ، تعامل با طالبان ، وزیر ورزش ایران
خبرهای مرتبط
همکاری ایران و افغانستان در زمینه ورزش
طالبان:
سفر هیات بلندپایه ایران افق‌های جدیدی را برای همکاری‌های دوجانبه باز خواهد کرد
ستاد عملیاتی برگزاری نمایشگاه ایران در افغانستان
اخبار پیشنهادی
تبادل نظر
آدرس ایمیل خود را با فرمت مناسب وارد نمایید.
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
تخلیه بیش از ۹۰۰ هزار نفر در فیلیپین در پی نزدیک شدن اَبَرطوفان
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
عملیات پیشگیرانه سوریه علیه هسته‌های مخفی داعش
سازمان ملل: غیرنظامیان در سودان با جنایات غیرقابل تصوری مواجه هستند
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
آخرین اخبار
صادرات نفت ایران به بالاترین میزان از سال ۲۰۱۸ رسید
کرملین: روسیه به ممنوعیت آزمایش سلاح‌های هسته‌ای متعهد است
رژیم صهیونیستی: سربازان ترکیه بخشی از نیروی حافظ صلح غزه نخواهند بود
شرکت‌های هواپیمایی آمریکایی برای سومین روز لغو گسترده پرواز‌ها آماده می‌شوند
القسام جسد یک اسیر اسرائیلی را به صلیب سرخ تحویل داد
استانبول میزبان اجلاس بین‌المللی دو روزه کمک‌های بشردوستانه به غزه است
سفر ویتکاف و کوشنر به فلسطین اشغالی برای پیگیری اجرای طرح ترامپ
۸ مفقود در پی برخورد قایق ماهیگیری و شناور تجاری در شرق چین
حماس، اسرائیل را مسئول هرگونه درگیری با مبارزانش در رفح می‌داند
هشدار سازمان ملل درباره وخامت اوضاع انسانی در غزه با نزدیک شدن زمستان
دیدار سه جانبه هیئت ترکیه با نمایندگان افغانستان و پاکستان درباره آتش‌بس
شکایت علیه ترامپ به اتهام جاسوسی با نرم افزار‌های اسرائیلی از مهاجران
جولانی با نمایندگان سازمان‌های سوری در واشنگتن دیدار کرد
هیأتی از طالبان عازم ایران شد
فرار گسترده سربازان از ارتش اوکراین
حماس: جسد سرباز اسرائیلی امروز به رژیم صهیونیستی تحویل داده می‌شود
ژاپن در پی زلزله ۶.۷ ریشتری هشدار سونامی صادر کرد
تماس تلفنی وزیران خارجه ایران و طالبان درباره روابط دوجانبه و مذاکرات استانبول
استولتنبرگ: از تهدید ترامپ برای خروج از پیمان ناتو می‌ترسیدم
سرقت اعضای بدن از پیکرهای فلسطینیان به وضوح مشخص است
هشدار طالبان درباره قاچاق مواد شیمیایی و رشد تولید مواد مخدر صنعتی در افغانستان
دیدار مقامات ورزشی ایران و طالبان برای تقویت همکاری‌های دوجانبه
پاریس از حملات آمریکا در کارائیب انتقاد کرد
سفر بن‌سلمان به واشنگتن؛ خواب خوش اسرائیل برای عادی‌سازی روابط
اعلام آمادگی لاوروف برای دیدار با وزیر خارجه آمریکا
صدای همدلی از مشهد تا افغانستان؛ کمک خیرین مهاجر برای زمستان + فیلم
چین دو ماهواره آزمایشی را به مدار پرتاب کرد
زلزله ۶.۰۷ ریشتری در جزایر آندامان هند
واکاوی اهمیت انتخابات عراق برای امنیت ملی ایران
اوکراین در تلاش برای بازیابی تامین انرژی با وجود کاهش ظرفیت تولید برق به «صفر»