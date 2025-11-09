باشگاه خبرنگاران جوان- احمدالله وثیق، رئیس کمیته تربیت بدنی و ورزش طالبان با احمد دنیامالی، وزیر ورزش و جوانان جمهوری اسلامی ایران، دیدار کرد. در این نشست، طرفین بر لزوم توسعه همکاریهای ورزشی میان دو کشور همسایه تأکید کردند.
وزیر ورزش و جوانان ایران در این دیدار با ابراز امیدواری نسبت به موفقیت کاروان ورزشی افغانستان در بازیهای همبستگی اسلامی، گفت: «ایران و افغانستان به عنوان دو کشور همفرهنگ و همزبان، ظرفیتهای گستردهای برای همکاری در عرصه ورزش دارند. تقویت ارتباطات دوجانبه میتواند زمینهساز اجرای پروژههای مشترک و ارتقای سطح ورزش در هر دو کشور باشد.»
دنیامالی با اشاره به اهمیت دیپلماسی ورزشی در تحکیم روابط منطقهای، افزود: «افغانستان یکی از همسایگان مهم ماست و ما علاقهمندیم روابط ورزشی با این کشور را در سطوح مختلف گسترش دهیم. بهویژه در رشته کریکت، که افغانستان در آن پیشرفتهای چشمگیری داشته، مایلیم از تجربیات مربیان و ورزشکاران افغان بهرهمند شویم.»
در ادامه این دیدار، احمدالله وثیق نیز با اشاره به پیشینه تاریخی روابط ایران و افغانستان، گفت: «دو ملت ایران و افغانستان همواره روابطی دوستانه و نزدیک داشتهاند. ایران در سطح منطقه از جایگاه برجستهای در ورزش برخوردار است و ما مشتاقیم از ظرفیتهای فنی و تجربیات این کشور برای ارتقای ورزش افغانستان استفاده کنیم.»
وی همچنین از آمادگی افغانستان برای همکاریهای مشترک در زمینه آموزش، برگزاری اردوهای تمرینی و تبادل هیأتهای ورزشی خبر داد و ابراز امیدواری کرد این تعاملات به تقویت دوستی میان ملتها و رشد ورزش در منطقه منجر شود.