باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک جراح فلسطینی انگلیسی به الجزیره گفته است که عکسهایی از اجساد فلسطینیان تحویل داده شده توسط ارتش اسرائیل دریافت کرده است که «به شدت نشاندهندهی برداشت اعضای بدن» است.
دکتر غسان ابو سته گفت که «عکسهایی از اجسادی که توسط وزارت بهداشت از ارتش اسرائیل دریافت شده است برای من ارسال شده است».
او گفت: «این اجساد به وضوح نشان میدهند که ریهها، قلب، کلیهها و کبد آنها با جراحی برداشته شده است - که به روشی حرفهای و جراحی با استفاده از ارههای تیز استخوانبر انجام شده و هیچ آسیبی به بافتهای اطراف وارد نکرده است.»
وی افزود: «این اجساد همچنین سوختگی با نیتروژن مایع روی پوست خود داشتند، اما آسیب دیگری ندیده بودند. بعید است که اندامها پس از کالبدشکافی بازیابی شده باشند. همه این اجساد متعلق به فلسطینیهایی بود که خانوادههایشان گفته بودند که آنها زنده در زندان بودهاند؛ بنابراین همه اینها به شدت نشاندهندهی برداشت اعضای بدن است.»
ابو سته گفت که این عکسها در ۱۷ اکتبر، اندکی پس از تحویل ۱۲۰ جسد توسط اسرائیل گرفته شده است. اظهارات او گفته های اسماعیل الثوابته، مدیر دفتر رسانهای دولت در غزه را تأیید میکند که ارتش اسرائیل را به دزدیدن اعضای بدن اجساد فلسطینیان متهم کرده و خواستار تحقیقات فوری بینالمللی شده بود.
مقامات صهیونیستی پیش از این اذعان کرده بودند که اسرائیل تا سال ۲۰۰۰ پوست، قرنیه، دریچههای قلب و استخوانهای فلسطینیان را برداشته است.
منبع: الجزیره