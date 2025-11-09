یک جراح فلسطینی انگلیسی با استناد به عکس‌هایی از اجساد فلسطینیان تحویل داده شده توسط ارتش اسرائیل، سرقت اعضای داخلی بدن آنها را تایید کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ مریم حسینی - یک جراح فلسطینی انگلیسی به الجزیره گفته است که عکس‌هایی از اجساد فلسطینیان تحویل داده شده توسط ارتش اسرائیل دریافت کرده است که «به شدت نشان‌دهنده‌ی برداشت اعضای بدن» است.

دکتر غسان ابو سته گفت که «عکس‌هایی از اجسادی که توسط وزارت بهداشت از ارتش اسرائیل دریافت شده است برای من ارسال شده است».

او گفت: «این اجساد به وضوح نشان می‌دهند که ریه‌ها، قلب، کلیه‌ها و کبد آنها با جراحی برداشته شده است - که به روشی حرفه‌ای و جراحی با استفاده از اره‌های تیز استخوان‌بر انجام شده و هیچ آسیبی به بافت‌های اطراف وارد نکرده است.»

وی افزود: «این اجساد همچنین سوختگی با نیتروژن مایع روی پوست خود داشتند، اما آسیب دیگری ندیده بودند. بعید است که اندام‌ها پس از کالبدشکافی بازیابی شده باشند. همه این اجساد متعلق به فلسطینی‌هایی بود که خانواده‌هایشان گفته بودند که آنها زنده در زندان بوده‌اند؛ بنابراین همه اینها به شدت نشان‌دهنده‌ی برداشت اعضای بدن است.»

ابو سته گفت که این عکس‌ها در ۱۷ اکتبر، اندکی پس از تحویل ۱۲۰ جسد توسط اسرائیل گرفته شده است. اظهارات او گفته های اسماعیل الثوابته، مدیر دفتر رسانه‌ای دولت در غزه را تأیید می‌کند که ارتش اسرائیل را به دزدیدن اعضای بدن اجساد فلسطینیان متهم کرده و خواستار تحقیقات فوری بین‌المللی شده بود.

مقامات صهیونیستی پیش از این اذعان کرده‌ بودند که اسرائیل تا سال ۲۰۰۰ پوست، قرنیه، دریچه‌های قلب و استخوان‌های فلسطینیان را برداشته است.

منبع: الجزیره

United States of America
ناشناس
۱۷:۲۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
تبریک به ۱+۵
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر اسرائیل
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۴:۳۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اعضای ادم مرده ب درد چی میخوره ؟؟؟ی دروغی بگین ک باورمون بشع
۶
۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
باهوش خود تحقیر

خبر و کامل بخون

"همه این اجساد متعلق به فلسطینی‌هایی بود که خانواده‌هایشان گفته بودند که آنها زنده در زندان بوده‌اند؛ بنابراین همه اینها به شدت نشان‌دهنده‌ی برداشت اعضای بدن است"

این مرده ها فلسطینی
زنده بودند قبلا

متوجه شدین؟؟
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مرگ بر اسرائیل
۲
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
فکر مردم بدبخت ایران باید فلسطین به ما چ
۱۰
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۲۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
فکر مردم بدبخت ایران باشید فلسطین به مردم چه
۱۰
۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۴۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
علت اینکه شما احساس بدبختی میکنی برای این هست که نمی خواهی دشمنت رو بشناسی ، آمریکا و یارانش باعث و بانی همه جنایت ها و مشکلات مردم دنیا از جمله مشکلات مردم ایران هستند .
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۳:۵۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اگر پای اسراییلی ها به ایران باز می شد اعضای بدن شما را هم به تاراج می بردند؟ مقاومت نیروهای مسلح و جانفشانی آنها موجب شده شما در امنیت باشی... و متاسفانه بگویی به ما چه! اگر مسلمان باشی اگر انسانی نباید این حرف را بزنی!
