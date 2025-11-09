دبیرکل سابق ناتو اظهارات ترامپ که نزدیک بود منجر به انحلال ناتو شود را افشا کرد.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ اعظم پورکند - ینس استولتنبرگ، دبیرکل سابق ناتو، از نگرانی‌هایی که در اثر تهدید‌های رئیس‌جمهور آمریکا، دونالد ترامپ، برای خروج کشورش از این پیمان، در میان اعضای ناتو ایجاد شده بود، پرده برداشت.

استولتنبرگ که در حال حاضر سمت وزیر دارایی نروژ را بر عهده دارد، در مصاحبه‌ای با روزنامه «تایمز» تأکید کرد که در دوران تصدی خود به عنوان دبیرکل ناتو، از انحلال این پیمان هراس داشت.

استولتنبرگ در این مصاحبه به «تایمز» گفت: «در اجلاس ناتو در سال ۲۰۱۸، که در آن ترامپ اعلام کرد که در مورد خروج از پیمان فکر می‌کند، نگران بودم که من دبیرکلی باشم که شاهد پایان کار ناتو باشد.»

به ادعای جان بولتون، مشاور اسبق امنیت ملی کاخ سفید در کتابش، ترامپ در اجلاس سال ۲۰۱۸ قصد داشت رهبران ناتو را با خروج آمریکا از پیمان تهدید کند، مگر اینکه دو درصد از تولید ناخالص داخلی کشورشان رابه عنوان هزینه و سهمیه پرداخت کنند.

دبیرکل پیشین ناتو افزود که پس از آن، تهدید ترامپ برای خروج از ناتو را با مایک پمپئو، وزیر امور خارجه، در میان گذاشت و آنها با هم تصمیم گرفتند ترامپ را متقاعد کنند که در پیمان باقی بماند، شاید با کاهش سهمیه آمریکا. در نهایت، ترامپ در سخنرانی خود توصیه بولتون را دنبال کرد - او از ناتو اعلام حمایت کرد، اما از کشور‌های عضو که هنوز بودجه دفاعی کمی داشتند، انتقاد کرد.

منبع: خبرگزاری نووستی

