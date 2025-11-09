سرپرست نمایندگی طالبان در قطر با تأیید کاهش تولید تریاک در افغانستان،از مراقبت شدید از مرزها برای جلوگیری از قاچاق مواد شیمیایی خبر داد و خواستار همکاری کشورهای همسایه شد.

باشگاه خبرنگاران جوان- سرپرست نمایندگی طالبان در قطر با تأیید کاهش تولید تریاک در افغانستان، از مراقبت شدید از مرزها برای جلوگیری از قاچاق مواد شیمیایی برای تولید موادمخدر صنعتی خبر داد و خواستار همکاری کشورهای همسایه در این زمینه شد.

سهیل شاهین، سرپرست نمایندگی طالبان در قطر با تأیید گزارش سازمان ملل مبنی بر کاهش تولید تریاک در افغانستان، بر لزوم ایجاد پروژه‌های درآمدی جایگزین برای کشاورزان متضرر شده، تأکید کرد.

وی همچنین از تلاش‌های قوای امنیتی برای مراقبت شدید از مرزها به منظور جلوگیری از قاچاق مواد شیمیایی برای تولید موادمخدر صنعتی به افغانستان خبر داد و کشورهای همسایه را به انجام مسئولیت خود در این زمینه فراخواند.

این اظهارات در پی هشدار سازمان ملل درباره افزایش تهدید مواد مخدر مصنوعی در افغانستان مطرح شده است. گزارش سازمان ملل نشان می‌دهد تولید کل تریاک افغانستان در سال ۲۰۲۴ حدود ۲۹۶ تن بوده و این کشور برای نخستین‌بار پس از چند دهه، جایگاه نخست جهانی خود را از دست داده و در رتبه دوم پس از میانمار قرار گرفته است.

در کنار کاهش کشت تریاک، گزارش سازمان ملل هشدار می‌دهد که شبکه‌های موادمخدر در این کشور اکنون به سمت تولید مواد مخدر مصنوعی مانند متآمفتامین روی آورده‌اند. میزان کشفیات این ماده در افغانستان و کشورهای همسایه در اواخر سال ۲۰۲۴ نسبت به سال قبل، ۵۰ درصد افزایش یافته است.

پیش از این نیز حسین ذوالفقاری، دبیرکل ستاد مبارزه با موادمخدر ایران، گفته بود پیش‌سازهای شیمیایی عمدتاً در کشورهای صنعتی اروپا و آسیای جنوب شرقی تولید و در پوشش مواد صنعتی قانونی به افغانستان انتقال داده می‌شود. از سوی دیگر مؤمنی، دبیر ستاد مبارزه با مواد مخدر ایران، اعلام کرد که تولید مواد مخدر در افغانستان طی سال‌های اخیر ۵۰ برابر افزایش یافته است.

