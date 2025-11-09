باشگاه خبرنگاران جوان - در راستای تحقق اهداف سند تحول بنیادین آموزش و پرورش و با هدف ایجاد تنوع در فرصتهای تربیتی در مراکز آموشی و تربیتی برای پاسخگویی به نیازهای دانش آموزان، دستورالعمل برگزاری «جشنواره مدرسهای نقشینه» با شعار «هر دانشآموز یک نقش، هر دانشآموز یک تشکل» از سوی وزیر آموزش و پرورش، به ادارات کل آموزش و پرورش استانها ابلاغ شد.
در این دستورالعمل آمده است: جشنواره «مدرسهای نقشینه» دارای سه رویداد اصلی؛ فعالسازی همه تشکلهای دانش آموزی در مدرسه، فعال سازی نقشهای مدرسهای و مسابقات و مشارکت فراگیر مدرسهای است.
بر اساس این ابلاغ، در سال اول برگزاری، بخش رقابتی جشنواره ویژه مدارس متوسطه اول است و باید اقدامات طبق برنامه زمان بندی قید شده در دستورالعمل، در طول سال تحصیلی انجام شود.
گفتنی است؛ اجرای کامل و موفق این جشنواره، سطح مشارکت مدارس و نقش پذیری دانشآموزان، بهعنوان یکی از ملاکهای ارزیابی عملکرد در حوزه پرورشی و فرهنگی مدارس محسوب میشود.