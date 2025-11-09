باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -با گذشت بیش از یک ماه از آغاز سال تحصیلی، شماری از خانوادههای قمی نسبت به نبود یا تأخیر در تحویل کتاب های درسی فرزندانشان ابراز نگرانی کردهاند.
در پیگیری این موضوع، محمدجواد محمدیسعید، مدیرکل آموزش و پرورش استان قم، در پاسخ به گلایه برخی خانوادهها از نبود یا کمبود کتب درسی،گفت:در شاخص ثبتنام و تحویل کتب درسی، استان قم رتبه اول کشور را کسب کرده است.
او با تأکید بر اینکه «تنها شرط دریافت کتب درسی، ثبتنام قطعی و نهایی در سامانه سیدا است، افزود: ثبتنام در سامانه یکپارچه دانشآموزی سیدا تا ۱۲ آبانماه به پایان رسید و تمامی دانشآموزانی که موفق به ثبتنام شدهاند، کتابهای درسیشان به ادارات و نواحی تابعه اختصاص یافته و توسط مدیران مدارس دریافت شده است.
مدیرکل آموزش و پرورش استان قم گفت:دانشآموزانی که کتاب دریافت نکردهاند، عمدتاً اتباع خارجی یا هنرستانیهایی هستند که به دلیل مشکلات ثبتنام یا تغییر رشته، موفق به ثبتنام نهایی نشدهاند. اکنون سامانه برای درخواست تکجلدی فعال است و کتابها از طریق پست به درب منازل ارسال میشود.