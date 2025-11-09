شهروندخبرنگار ما با ارسال پیامی از تغییر دهک یارانه‌ای از ۴ به ۸ با فروش لمتیازخودروی سه فرزندی ابراز نگرانی کرد و خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

باشگاه خبرنگاران جوان - دولت به منظور حمایت از کانون گرم خانواده و در راستای تشویق زوجین به فرزندآوری طرح جوانی جمعیت را برای خانواده‌های بیش از دو فرزند را در نظر گرفت. بر این اساس واجدین شرایط می‌توانستند از امکاناتی مانند زمین؛ خودرو و یا منازل مسکونی بهره‌مند شوند. اما ماجرا از این قرار است که شهروندخبرنگار ما با دارا بودن سه فرزند به علت فروش امتیاز خودرو از طرح جوانی جمعیت با مشکل تغییر دهک یارانه مواجه شدند.
وی با ارسال پیامی خواستار رسیدگی به این مشکل شد.

متن پیام شهروندخبرنگار

باسلام ووقت بخیربا فروش امتیاز خودروی سه فرزندی دهک یارانه‌ای را از ۴ به ۸ رسیده است. با اینکه شرایط مالی خوبی ندارم، چون امتیازم را فروختم وپول باید از حساب من به حساب ایران خودرو واریزمیشد به همین دلیل دهکم به ۸ رسیده؛ لطفا از جوانی جمعیت این موضوع را پیگیری کنید.

 

