باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - سعیدی رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در نشست خبری دومین جشنواره بین المللی عکس ایران جوان گفت:کشور به سمت چاله جمعیتی می‌رود و باید برنامه ریزی‌ها به خوبی انجام شود. جمعیت در ایران یک بحث عقلانی و اجتماعی بوده و این موضوعی سیاسی یا جناحی نخواهد بود.

به گفته وی کشور‌های اروپایی مانند سوئد و فرانسه از سال ۱۹۹۰ سیاست‌های جمعیتی را در پیش گرفته است و ایران اینگونه کار‌های سیاست‌ها را دیر شروع کرده است.

رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت ادامه داد: ایران از ۶/۵ فرزند در یک خانواده به حدود ۱/۵ فرزند کاهش داشته است.

وی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان‌ها جمعیت ایران به حدود ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید در صورتی که کشور‌های همجوار در آن دوران چند برابر جمعیت ایران خواهند داشت.

سعیدی افزود: اکنون کشور‌ها به سمت سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری و حتی مهاجر پذیری روی آورده‌اند. ایران سیاست‌های تشویقی مانند اعطای وام برای فرزند اول در حدود ۱۰۰ میلیون تومان را اجرایی کرده است.

به گفته وی، اکنون در ۳۲ شهرستان کشور به ازای هر خانم تعداد فرزند آوری ۲/۵ است که سنجه استاندارد در ایران برای هر زن در سن باروری ۲/۵ باید باشد. نرخ باروری در مناطق شمالی شهر تهران کمتر از مناطق جنوبی شهر است و این در حالی بوده که عموما مناطق شمال شهر تهران درگیر مسائل معیشتی نیستند.

وی تصریح کرد: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که میانگین فرزند آوری مورد علاقه جوانان حدود ۲/۵ است که در واقعیت به دلیل مسائل اقتصادی اکنون حدود ۱/۵ است.

وی ادامه داد: بسیاری از سازمان‌های کشور مهد کودک ندارد و این مشکلی برای مادران کارمند برای نگهداری کودک ایجاد خواهد کرد.

سعیدی تاکید کرد: باروری سالم موضوع مهمی است و سلامت جسمی و معنوی فرزندان موضوع مهمی محسوب می‌شود.

در ادامه مراسم، حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: موضوع جوانی جمعیت یک مسئله اجتماعی بوده و سیاسی و جناحی نیست و معتقدیم که از طریق فرهنگ سازی می‌توان مسئله جوانی جمعیت و فرزند آوری را ترویج کرد.

به گفته وی موضوع جوانی جمعیت از گفتار به عمل باید تبدیل شود و مسئولان نیز باید به این امر توجه کافی داشته باشند.