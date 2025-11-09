رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت گفت: سیاست‌های تشویقی جهت فرزند آوری در کشور اجرا می‌شود.

باشگاه خبرنگاران جوان؛ حمید جنیدی‌مقدم - سعیدی رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت در نشست خبری دومین جشنواره بین المللی عکس ایران جوان گفت:کشور به سمت چاله جمعیتی می‌رود و باید برنامه ریزی‌ها به خوبی انجام شود. جمعیت در ایران یک بحث عقلانی و اجتماعی بوده و این موضوعی سیاسی یا جناحی نخواهد بود.

به گفته وی کشور‌های اروپایی مانند سوئد و فرانسه از سال ۱۹۹۰ سیاست‌های جمعیتی را در پیش گرفته است و ایران اینگونه کار‌های سیاست‌ها را دیر شروع کرده است.

رئیس اداره جوانی جمعیت وزارت بهداشت ادامه داد: ایران از ۶/۵ فرزند در یک خانواده به حدود ۱/۵ فرزند کاهش داشته است.

وی ادامه داد: بر اساس پیش‌بینی‌های سازمان‌ها جمعیت ایران به حدود ۴۰ میلیون نفر خواهد رسید در صورتی که کشور‌های همجوار در آن دوران چند برابر جمعیت ایران خواهند داشت.  

سعیدی افزود: اکنون کشور‌ها به سمت سیاست‌های تشویقی برای فرزندآوری و حتی مهاجر پذیری روی آورده‌اند. ایران سیاست‌های تشویقی مانند اعطای وام برای فرزند اول در حدود ۱۰۰ میلیون تومان را اجرایی کرده است.

به گفته وی، اکنون در ۳۲ شهرستان کشور به ازای هر خانم تعداد فرزند آوری ۲/۵ است که سنجه استاندارد در ایران برای هر زن در سن باروری ۲/۵ باید باشد. نرخ باروری در مناطق شمالی شهر تهران کمتر از مناطق جنوبی شهر است و این در حالی بوده که عموما مناطق شمال شهر تهران درگیر مسائل معیشتی نیستند.  

وی تصریح کرد: مطالعات انجام شده نشان می‌دهد که میانگین فرزند آوری مورد علاقه جوانان حدود ۲/۵ است که در واقعیت به دلیل مسائل اقتصادی اکنون حدود ۱/۵ است.

وی ادامه داد: بسیاری از سازمان‌های کشور مهد کودک ندارد و این مشکلی برای مادران کارمند برای نگهداری کودک ایجاد خواهد کرد.

سعیدی تاکید کرد: باروری سالم موضوع مهمی است و سلامت جسمی و معنوی فرزندان موضوع مهمی محسوب می‌شود.

در ادامه مراسم، حسین کرمانپور مدیر روابط عمومی وزارت بهداشت گفت: موضوع جوانی جمعیت یک مسئله اجتماعی بوده و سیاسی و جناحی نیست و معتقدیم که از طریق فرهنگ سازی می‌توان مسئله جوانی جمعیت و فرزند آوری را ترویج کرد.

به گفته وی موضوع جوانی جمعیت از گفتار به عمل باید تبدیل شود و مسئولان نیز باید به این امر توجه کافی داشته باشند.  

Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۲۰:۵۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
باسلام باداشتن 4فرزند و20 سال سابقه کار درشرکت ملی پخش هنوز به صورت شرکتی خدمت میکنیم باتوجه به اینکه پسربزرگ ما 17 سالش است وخود ماهم موهای ماسفید شده لطفا باتوجه به شرایط ایجاد شده ما راقراردادی باخود دستگاه کنید شاید همین موضوع برای خانوارهایی که یک فرزند یاد و تا دارند بشود فرزنداوری بشود باتشکر
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مردم عزیز من کارشناس رادیولوژیم. الان حدود ۳ ساله واسه ما حکم زدن که نفری ۲۰ تومن ما ازدانشگاه طلب داریم.
کلا ۳۰۰ نفریم.
دانشگاه نمیده و گفته نخواهم داد.
بعد شما انتطار داری جمعیتو زیاد کنیم؟!؟!؟!
واقعا شعورم چیز خوبیه.
خداروشکر اختیار بچه دار شدنمون دست خودمونه وگرنه تا حالا نفری ۱۰ تا بچه گذاشته بودید تو پاچمون.
اب که نداریم برقم نداریم گازم نداریم پس وقتی دخل نیست خرجم نیست.
حالا هی بگید افزایش جمعیت ربطی به مسایل اقتصادی نداره.
پس احتمالا به مسائل شعوری ربط داره.
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۸:۱۲ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
چطوری روتون میشه تو این گرانی بگین برای آینده گدا و فقیر بدنیا بیارین...خجالت بکشین..‌
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس....
۱۸:۰۸ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
اونا که‌ سه فرزند دارند رو استخدام کنید بیچاره ها گناه دارند
۳
۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۷:۲۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
فقط حرف درمانی...
در عمل میبینی که اولا بانکها حتما دوتا ضامن میخوان، ضمنا همون اول ۶ میلیون از پول وام رو بر میدارن برای خودشون، ثانیا اختصاص زمین به خانواده با ۳ فرزند عملا منتفی هست و ثالثا ثبت نام ماشین هم خیلی ها هنوز بهشون تعلق نگرفته.
فقط شعار... در عمل فقط سنگ اندازیه
۰
۸
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۴۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ازدواج و زادآوری به اقتصاد ارتباط دارد ولی همش اقتصاد نیست.کدوم آدم عاقل توی این منجلاب فرهنگی و اجتماعی دنبال ازدواج میره.فساد اخلاقی و هرزگی تو مملکت غوغا میکنه اعتماد صفررررر.خیانت عادی شده .سری که درد نمیکنه دستمال نمی پیچند.نه ازدواج کن نه مسئولیت زن و فرزند به گردن بگیر نه به خاطر مهریه برو زندان و هزار دردسرهای دیگه
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۶:۱۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
آب داریم هواداریم برق داریم ؟؟؟به چه امیدی بچه بیاریم ؟
۰
۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۰ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مگر جوانان می توانند ازدواج کنند که فرزند آوری بشه تازه اگر ازدواج بشه طلاق داده نشه هزینه بزرگ کردن یک مرغ چقده
هزینه فرزند که از حاملگی تا فرزندت را برسونی ۱۸ سال چقد روزانه آب می خورد و چقدر هزینه دارد و چقدر درآمد است
۰
۱۱
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۳۵ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
دولت باید فکری بحال هزینه های فرزندآوری از زمان بارداری تا زایمان و شیردهی و مسائل رفاهی بعد از آن بکند...در زمان بارداری هزینه هر سونوگرافی و آزمایش سر به فلک می گذارد...واقعا دولت مردان ما از این هزینه ها بی خبرند؟؟؟ احتمالا آنها در کشور دیگری زندگی می کنند.
۰
۱۲
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
شمال تهران چون کم عقلند
۱۹
۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۶ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
وقتی نه آب داریم و نه برق و گاز و نه امنیت اقتصادی و اجتماعی و نه زیرساختهای مناسب ، خجالت نمی کشید از فرزندآوری و افزایش جمعیت سخن میگویید.
۱
۲۶
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۴ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
شماها دیگه کی هستید مگر این جمعیت فعلی وضعیت اقتصادی درستی دارند به فکر بیشتر کردن جمیعت هستید فقط با افزایش جمعیت می توان به زباله گردی اضافه شوند مگر تغییرات اساسی صورت بگیرد از خواب بیدار شوید
۳
۲۵
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۱۱ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
عقل فهم خیلی مهمه هرچه عاقلتر باشی بچه کمتر باشه راضیت میکنه هرچه نادانتر باشی بچه بیشتر راضیت میکنه تو این شرایط اقتصادی کدوم احمقه بفکر زن بیفته چه برسه چندتا فرزند بدنیا بیاره
۷
۲۴
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۲۹ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
مشخصه احمقی
بچه هیج ربطی به اقتصاد نداره
الحمدلله مردم ایران نسبت به چند سال پیش پول دار تر هستند کافیه فقط آمار بگیری
من الان مغازه کت و شلوار فروشی دارم تا چند سال پیش مشتری خیلی کم بود الان آنقدر مشتری میاد میخره میره که الحمد لله حد و حساب نداره
