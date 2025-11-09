باشگاه خبرنگاران جوان؛زهره شعبانی -در راستای توسعه استفاده از سوخت‌های پاک و کاهش آلاینده‌های زیست‌محیطی، طرح ملی دوگانه‌سوز کردن خودرو‌های بنزینی در استان قم آغاز شده است. این طرح با هدف تسهیل دسترسی شهروندان به سوخت ایمن CNG و کاهش هزینه‌های سوخت‌رسانی، به صورت کاملاً رایگان اجرا می‌شود.

اجرای رایگان بدون دریافت وجه از متقاضیان

به گفته محمدرضا محمدیان، مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم، هزینه تبدیل خودرو‌ها به سیستم دوگانه‌سوز در این طرح به‌طور کامل توسط دولت تأمین شده و هیچ‌گونه وجهی از مالکان خودرو دریافت نمی‌شود.

او تأکید کرد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف یا درخواست وجه از سوی کارگاه‌های مجاز، شهروندان می‌توانند موضوع را از طریق سامانه اینترنتی GCR.niopdc.ir یا شماره‌های اعلام‌شده گزارش دهند.

هدف طرح،کاهش آلودگی و بهینه‌سازی مصرف سوخت

محمدیان با اشاره به اهداف این طرح افزود: استفاده از سوخت CNG علاوه بر کاهش هزینه‌های خانوار، نقش مهمی در کاهش آلودگی هوا و حفظ سلامت عمومی دارد. اجرای این طرح در قم می‌تواند گامی مؤثر در مسیر توسعه پایدار شهری باشد.

ثبت‌نام اینترنتی و نظارت بر فرآیند تبدیل

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه قم، هزی گفت:فرآیند ثبت‌نام برای بهره‌مندی از این طرح از طریق سامانه رسمی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی انجام می‌شود.

او افزود:شهروندان پس از ثبت‌نام، به کارگاه‌های مجاز معرفی شده و مراحل تبدیل خودرو تحت نظارت فنی و ایمنی انجام خواهد شد. کیت‌های نسل چهارم سیستم دوگانه‌سوز CNG در این طرح مورد استفاده قرار می‌گیرند که از نظر ایمنی و عملکرد، استاندارد‌های لازم را دارا هستند.

هشدار نسبت به تخلفات احتمالی

مدیر منطقه‌ای شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی قم هشدار داد: در صورت مشاهده هرگونه تخلف، از جمله دریافت وجه یا نصب تجهیزات غیراستاندارد، شهروندان موظف‌اند موضوع را به مراجع ذی‌ربط اطلاع دهند تا با متخلفان برخورد قانونی صورت گیرد.

استقبال شهروندان و ظرفیت کارگاه‌ها

با آغاز این طرح، استقبال قابل توجهی از سوی مالکان خودرو‌های شخصی و عمومی در قم گزارش شده است. ظرفیت کارگاه‌های مجاز برای تبدیل خودرو‌ها به‌گونه‌ای برنامه‌ریزی شده که پاسخ‌گوی تقاضای موجود باشد و فرآیند تبدیل در کوتاه‌ترین زمان ممکن انجام گیرد.

دو گانه سوز شدن ۲۰ هزار خودرو بنزینی در قم

قرارداد کارگاهی ۲۰ هزار دستگاه خودرو بنزینی دوگانه سوز سی‌ان‌جی بین شرکت ملی پخش فراورد‌های نفتی ایران و شرکت شهاب گازسوزدرقم تولید کننده انواع کیت‌های گازسوز خودرو به امضا رسید.

به گفته سعید رحمان سالاری مسئول طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران گفت: این قرارداد بر اساس برنامه هفتم توسعه و با هدف تنوع بخشی به سبد سوخت عملی شده است.مبلغ این قرارداد ده و نیم میلیون دلار و در مدت یک سال به اجرا می‌رسد.

به گفته مسئول طرح سی‌ان‌جی شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی ایران، با تولید و نصب این تعداد دستگاه کیت گاسوز سالانه ۲۸ میلیون لیتر بنزین صرفه‌جویی خواهد شد.