باشگاه خبرنگاران جوان؛ رویا نادری - مهدی سنایی در نشست هم اندیشی با اساتید دانشگاههای استان البرز که با محوریت «نقش دانشگاهها در حکمرانی» برگزار شد، اظهار داشت: دنیا امروز در دوره گذار قرار دارد و نظم پیشین در عرصه بینالمللی فروپاشیده است. این وضعیت، هم تهدیدهایی ایجاد کرده و هم فرصتهایی برای کشورها به همراه دارد تا بتوانند جایگاه خود را بازتعریف کنند.
سنایی تصریح کرد: دانشگاهها باید بهعنوان بازوی فکری دولت عمل کنند. اما متأسفانه هنوز پیوند میان دانشگاهها و بدنه اجرایی کشور آنطور که باید برقرار نشده است. این پرسش وجود دارد که چرا با وجود قراردادها و تفاهمنامههای متعدد، ارتباط میان نخبگان دانشگاهی و دولت به شکل مؤثر شکل نگرفته است؟
مشاور سیاسی رئیسجمهوری با اشاره به لزوم واگذاری اختیارات بیشتر به استانها گفت: سیاست دولت چهاردهم، تمرکززدایی و تقویت نقش استانداران است. اما برای تحقق این هدف، نیازمند هماهنگی بیشتر میان دستگاههای محلی و نهادهای دانشگاهی هستیم تا تصمیمسازیها بر پایه پژوهش و تحلیلهای علمی انجام شود.
او در ادامه به اهمیت انسجام ملی و مشارکت سیاسی اشاره کرد و افزود: ما باید احزاب و نهادهای مدنی را تقویت کنیم تا مشارکت سیاسی به معنای واقعی کلمه محقق شود
سنایی در پایان گفت: کشور در شرایطی ویژه قرار دارد؛ نهتنها به دلیل بحرانهای جهانی، بلکه به واسطه ضرورت اصلاح ساختار حکمرانی. امید ما این است که با همراهی دانشگاهها، نخبگان و مردم، بتوانیم به سمت ثبات، توسعه پایدار و تقویت مفهوم ایران و ایرانی حرکت کنیم.