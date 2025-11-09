سامانه متمرکز نوبت‌دهی اینترنتی سازمان تأمین اجتماعی راه‌اندازی شده است تا افراد تحت پوشش بتوانند بدون مراجعه حضوری نوبت خود را برای دریافت خدمات درمانی انتخاب کنند.

باشگاه خبرنگاران جوان ـ با ثبت‌نام در سامانه نوبت‌دهی، کاربران می‌توانند به‌صورت آنلاین، نوبت درمانی دریافت کرده و از خدمات مراکز درمانی تأمین اجتماعی بهره‌مند شوند. راه‌اندازی این سامانه، گامی مهم در جهت کاهش ازدحام در مراکز درمانی، صرفه‌جویی در زمان، افزایش عدالت در دسترسی به خدمات، ارتقای کیفیت خدمات‌رسانی و توسعه خدمات الکترونیکی تأمین اجتماعی به شمار می‌رود.

فرایند دریافت نوبت به‌صورت کاملاً غیرحضوری برای بیمه‌شدگان، بازنشستگان و افراد تحت پوشش آنها انجام می‌شود. کاربران پس از ثبت‌نام، می‌توانند تخصص، پزشک و زمان ویزیت مورد نظر خود را انتخاب و در زمان تعیین‌شده برای ویزیت حضوری مراجعه کنند.

همچنین، کاربران با ورود به بخش مخصوص هر استان، قادر خواهند بود نوبت مورد نظر خود را از میان مراکز درمانی تأمین اجتماعی همان استان انتخاب کنند.

برای دریافت راهنمایی یا طرح پرسش درباره نحوه استفاده از سامانه نوبت‌دهی، بیمه‌شدگان می‌توانند با مرکز تماس ۱۴۲۰ تماس بگیرند.

مطالبات داروخانه‌ها از محل نقدینگی حاصل از اوراق دولت پرداخت می‌شود
گزارش شور دوم کمیسیون صنایع و معادن در مورد طرح ملی هوش مصنوعی در دستورکار مجلس
اشتغال بازنشستگان در تاکسی‌های اینترنتی بدون نگرانی از قطع مستمری پس از مصوبه مجلس
تبادل نظر
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۵۷ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
ولا هیچ خدماتی نیست که قابل ‌گفتن و تعریف کردن باشه ثانیا هروقت می‌روی نوبت بگیری پر شده ولی واسه کسانی که پول می گیرن و نوبت می‌دهند بازه مثل مکان‌های خدمات انترنتی و باجه ها و پست بانک ها هزینه دوکتر مثلا ۷۰هزارتومان ولی هزینه گرفتن نوبت ۱۰۰هزار تومان برای گرفتن یک نوبت باید ۱۰۰بدهی
۰
۰
پاسخ دادن
Iran (Islamic Republic of)
ناشناس
۱۵:۰۳ ۱۸ آبان ۱۴۰۴
نوبت دهی برای پزشکانی که متقاضی زیاد دارند،حضوری با شد بهتر است چون در الکترونیکی اولا نمیدانی ظرفیت واقعی چقدر بود و چقدرش توسط پارتی استفاده شد و دوما شانسی است و ممکن است کسی که نیاز بیشری دارد نوبت گیرش نیاید ولی قبلا هرکس کارش واجبتر بود صبح زودتر میرفت تا گیرش بیاید.
۰
۳
پاسخ دادن
