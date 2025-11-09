باشگاه خبرنگاران جوان ـ با ثبتنام در سامانه نوبتدهی، کاربران میتوانند بهصورت آنلاین، نوبت درمانی دریافت کرده و از خدمات مراکز درمانی تأمین اجتماعی بهرهمند شوند. راهاندازی این سامانه، گامی مهم در جهت کاهش ازدحام در مراکز درمانی، صرفهجویی در زمان، افزایش عدالت در دسترسی به خدمات، ارتقای کیفیت خدماترسانی و توسعه خدمات الکترونیکی تأمین اجتماعی به شمار میرود.
فرایند دریافت نوبت بهصورت کاملاً غیرحضوری برای بیمهشدگان، بازنشستگان و افراد تحت پوشش آنها انجام میشود. کاربران پس از ثبتنام، میتوانند تخصص، پزشک و زمان ویزیت مورد نظر خود را انتخاب و در زمان تعیینشده برای ویزیت حضوری مراجعه کنند.
همچنین، کاربران با ورود به بخش مخصوص هر استان، قادر خواهند بود نوبت مورد نظر خود را از میان مراکز درمانی تأمین اجتماعی همان استان انتخاب کنند.
برای دریافت راهنمایی یا طرح پرسش درباره نحوه استفاده از سامانه نوبتدهی، بیمهشدگان میتوانند با مرکز تماس ۱۴۲۰ تماس بگیرند.